Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con alcune dichiarazioni sconvolgenti apparse sul suo account Instagram ufficiale.

Fabrizio Corona è stato amministratore di Corona’s, agenzia fotografica di Milano: con le sue foto è stato spesso convolto in procedimenti giudiziari. Il nativo di Catania era agli arresti domiciliari dallo scorso dicembre per motivi terapeutici. Lo scorso marzo, tuttavia, il tribunale di sorveglianza di Milano lo ha rispedito in carcere. Corona, per protesta, si è ferito ai polsi e fece una diretta su Instagram.

Nel giorno di Pasqua, i suoi collaboratori hanno pubblicato un post da brividi sempre sui social network. Le parole del classe 1974 fanno davvero paura e anche i suoi followers stanno scrivendo nei commenti messaggi di sostegno e motivazionali.

Fabrizio Corona, si riapre il caso: parole da brividi su Instagram

“Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno , servirà, e qualcuno capirà“, si legge nel lungo messaggio apparso su Instagram.

Nel post è presente anche una fotografia in cui Fabrizio è a torso nudo. Il suo account è gestito dai collaboratori. Dopo i gesti compiuti nelle scorse settimane, queste parole fanno davvero paura. Anche il criminologo Meluzzi, qualche giorno fa, lanciò un appello: “Il problema di Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi“.

Nel giorno del suo compleanno è apparsa su Instagram una fotografia molto particolare in cui la bocca dell’ex imprenditore era completamente coperta.