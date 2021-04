Alessandra Mastronardi si racconta: “Il ruolo di Carla Fracci, nei progetti le nozze”

Alessandra Mastrinardi ha rilasciato un’intervista a Grazia, dove ha raccontato com’è stato interpretare Carla Fracci nella fiction che andrà in onda tra qualche mese. Nel frattempo, l’attrice pensa anche a mettere su famiglia.

Alessandra Mastronardi ha rilasciato un’intervista alla rivista Grazia, dove ha raccontato un po’ di sé. Un’intervista fatta via video, mentre lei è nella sua casa di Londra, dove vive insieme al fidanzato Ross McCall.

Con loro anche Brando, un gatto, ed Eazy, un dobermann. L’attrice ha colto l’occasione per parlare della nostalgia per gli spettacoli dal vivo: “Anch’io raccolgo l’urlo disperato del mio settore, in ginocchio da più di un anno. Ci sono lavoratori e famiglie ferme da molti mesi”.

Alessandra Mastronardi: il lavoro intenso per interpreata la Fracci e le nozze con Ross McCall

Da poco ha finito di girare in Italia il film Carla, dove interpreta l’étoile, che verrà mandato in onda tra qualche mese. Per lei, è stato un lavoro fisico e psicologico molto importante. L’attrice ha dovuto lavorare tantissimo sulla sua postura, per poter raddrizzare la colonna vertebrale.

Per interpretare questo ruolo, l’attrice ha dichiarato di aver dovuto rivoluzionare tutto il suo modo di pensare: “Non sono abituata alla disciplina, sono sempre stata un po’ selvaggia, le regole mi sono sempre state strette. La danza, invece, non ammette improvvisazioni, è una filosofia di vita, un universo a parte. Per questo ho dovuto psicologicamente fare un lavoro su di me. Quando ho incontrato Carla Fracci le ho chiesto che cosa volesse sottolineare nel film. Mi ha risposto: “La forza, la serietà, la tenacia”.

Nella sua carriera di attrice, Carla Fracci si è trovata ad interpretare molte donne forti come Lucrezia Donati, una nobildonna amata da Lorenzo il Magnifico. Secondo l’attrice, la forza di una donna è proporzionale alla sua debolezza. Per quanto riguarda le sue debolezze, ha paura di non riuscire a capire il momento il momento in cui fermarsi per poter realizzare il suo desiderio di diventare madre.

Tra i progetti della Mastronardi ci sono anche le nozze. A causa del Covid, però, i tempi si sono allungati di molto. Prima che si possa fare, dunque, passerà molto tempo per poter organizzare il tutto.