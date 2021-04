Isola dei Famosi, Ilary Blasi a sorpresa svela i suoi preferiti: chi sono?

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha svelato quali sono i due concorrenti che lei preferisce. La conduttrice ha anche ammesso di divertirsi molto a condurre il reality di Canale 5, ma Maurizio Costanzo le fa un monito.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta appassionando moltissimo il pubblico da casa. Il programma è cominciato solo poche settimane fa, ma già sta riservando tantissime sorprese. Ad inizio reality, infatti, la notizia della positività al coronavirus di Elettra Lamborghini, poi gli scivoloni della Blasi che hanno divertito tutto il popolo del web.

Ilary Blasi, nonostante sia la conduttrice del reality, ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato di fare il tifo per due concorrenti in particolare. Di chi si tratta? Di Valentina Persia e di Vera Gemma. Ecco quali sono state le sue parole: “Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera”.

L’esperienza come conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’avvertimento di Maurizio Costanzo

Nell’intervista la Blasi ha anche fatto sapere di divertirsi molto a condurre l’Isola dei Famosi perché c’è un po’ di tutto: ospiti, opinionisti, imprevisti, ecc.

La conduzione di questo reality, dunque, non la spaventa. Neanche dopo gli avvertimenti che le sono stati fatti da Maurizio Costanzo. Il giornalista, nella sua rubrica del settimanale Nuovo, ha elogiato la moglie di Francesco Totti, ma le ha anche ricordato che questo genere di programmi possono essere molto pericolosi: “Una scintilla per far scoppiare un incendio. Spero abbia la prontezza necessaria per spegnere le polemiche, la lucidità per spegnere le fiamme in tempo”.

Secondo il giornalista, quindi, la cosa più importante è che Ilary abbia sempre la prontezza per risolvere i problemi in tempo. Per ora, la conduttrice sembra riuscirci a meraviglia. L’ex letterina di Passaparola è molto amata dal pubblico. Il suo modo di condurre piace proprio perché è diretto, come quello che aveva al Grande Fratello Vip.

