Diletta Leotta, il guadagno per ogni post sui social. La cifra che non ti aspetti

Diletta Leotta, per la bellissima giornalista ogni post social diventa fonte di business. Ecco la cifra che non ti aspetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Bellissima e raggiante come sempre, Diletta Leotta negli ultimi anni è entrata nel cuore degli italiani. Da Catania – città in cui ha mosso i primi passi nella conduzione dei programmi locali – approda dopo varie collaborazioni a DAZN, passando per il Festival di Sanremo. La carriera della Leotta è costellata di successi importanti.

Seguitissima sui social, il profilo ufficiale vanta ben 7,7 milioni di followers, insomma cifre da capogiro; tutti sono appassionati delle vicende che riguardano la bellissima siciliana. Ultimamente al centro dell’attenzione per la storia con il bell’attore turco Can Yaman, i due appaiono più vicini che mai, anche se qualcuno vedrebbe in questa unione una finalità prettamente commerciale.

Le loro foto vanno a ruba, tutte le riviste di gossip parlano di loro, aggiudicandosi spesso le rispettive copertine. Un periodo d’oro per la bellissima giornalista. Seppur non influencer in senso stretto, Diletta Leotta comunque rientra nella top ten delle persone più influenti. Ed ogni post, le fa guadagnare interessanti cifre.

Diletta Leotta, svelata la cifra da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La Leotta infatti è attivissima su Instagram, spesso inserisce contenuti che la immortalano in tutta la sua bellezza disarmante che riscuotono – come prevedibile – tantissimi like e commenti dei fans. Le prime foto con l’attore turco hanno raggiunto ad esempio milioni di like, numeri importanti che si vedono solo in pochi casi.

Quanto sopra riportato spiega il perché delle cifre esorbitanti che incasserebbe la Leotta ad ogni post: si parla infatti di 17.000 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Una somma interessante, anche se lontana dalle cifre riscosse da alcune rinomate influencer.