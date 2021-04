Elena Morali il racconto che non ti aspetti e il bikini mostruoso – FOTO

Il clamoroso racconto dell’artista musicale Elena Morali lascia senza fiato accompagnato dalla sua eclatante presenza in bikini.

L’artista musicale e showgirl bergamasca, Elena Morali, ha appena confessato una saliente dichiarazione nelle sue storie su Instagram. Soltanto pochi minuti fa la nata sotto il segno dell’Acquario si è mostrata in un coloratissimo bikini e dalla bellezza mozzafiato, ma ciò che ha lasciato realmente increduli i suoi fan è stato il significato delle sue parole. Un discorso davvero clamoroso che andrebbe a scavare nel suo passato sentimentale con Luigi Mario Favoloso attualizzandolo alla sua quotidianità di “viaggiatrice”.

“Volevo rispondere ad alcune domande“, ha iniziato così la celebre influencer rivolendosi ai suoi ben 1,2 milioni di follower, e con particolare attenzione al pubblico femminile. La soubrette si trova attualmente a Sharm el-Sheikh, e ha colto anche l’occasione per chiarire il reale motivo della sua permanenza lì.

Leggi anche —>>> Denise Pipitone, parla Alberto Matano: “Vi spiego come la penso”

Elena Morali e la dichiarazione inattesa in bikini clamoroso

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci, è il suo il fisico più bello? L’intimo che ti lascia senza fiato – FOTO

La showgirl sarebbe dovuta andare in una clinica nel mese di novembre, poi in realtà da metà settembre non si è più spostata se non nella penisola. Avendo anche del lavoro da svolgere nella settimana prima di Pasqua che l’ha trattenuta dalla partenza in questi mesi. Poi, alludendo alla sua recente rottura sentimentale ha aggiunto: “se comunque uno si lascia sono dell’idea” che se ci sono dei piani si fanno e si va avanti. “Non ho mai nascosto che io vedessi Luigi” e “Per come sono fatta io quando chiudo una cosa non la chiudo che non vedo più una persona”

Dunque i due si sarebbero continuati a vedere nonostante i periodi di stop. Si sono visti a Instabul parlando a lungo e trascorrendo del tempo assieme nonostante la rottura. Infatti lei stessa ha poi sottolineato come l’attrazione fisica nei confronti del suo ex sia “il suo punto debole“. Dovevano andare all’aeroporto per tornare in Italia ed invece Luigi ha fatto lei la sorpresa di comprare dei biglietti per Sharm. Così si sono recati sull’attuale destinazione assieme per fare “una vacanza” di qualche giorno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Non mi aspettavo la sorpresa“, ha finito per concludere Elena lasciando intendere ai suoi fan la sua felicità provata a tal proposito. Ma non negando al contempo di non lasciarsi troppo sopraffare dalle illusioni. Anche perciò avrebbe preferito non postare le storie in questi giorni, ma evidentemente ha cambiato idea. Contraddizione o pura istintualità?