Il web si riaccende grazie ad uno scatto in intimo della showgirl Elisabetta Gregoraci: il suo fisico in intimo lascia senza fiato.

Il carisma della conduttrice televisiva dall’indiscussa bellezza mediterranea, Elisabetta Gregoraci, è agli occhi di tutti un esempio da seguire con la massima ispirazione. In seguito alla sua eclatante avventura da gieffina, e stabilitasi nelle ultime settimane tra i paesaggi suggestivi della città francese di Monaco, Elisabetta ha mostrato ai suoi ben 2 milioni di follower nella giornata di ieri un luogo particolarmente incantato. Si tratta del giardino in stile giapponese realizzato nel cuore della cittadina, in cui le prime fioriture della Primavera sembrano sorprendere i suoi passanti.

A contornare la panoramica sulla distesa naturale dai fiori di ciliegio Elisabetta ha dato il buongiorno ai suoi fan con una colonna sonora altrettanto fascinosa, ovvero quella del brano “Memories” realizzata un paio di anni fa dal celebre gruppo musicale dei Maroon 5, e divenuta in breve tempo in vetta alle classifiche mondiali. Ma veniamo adesso allo scatto che ha emozionato i suoi ammiratori nella mattina di oggi.

Leggi anche —>>> Elisabetta Gregoraci, l’allenamento in palestra è uno spettacolo vietato ai deboli di cuore – FOTO

Elisabetta Gregoraci, l’incanto non è nell’intimo ma in chi lo indossa: straordinaria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci, su le mani e si scopre, ma il vestitino è cortissimo: si infiamma tutto – FOTO

Torna a circolare con benevola prepotenza un’istantanea dell’incantevole Elisabetta che risale allo scorso anno. Gli apprezzamenti giungono a migliaia sul fisico marmoreo ed armonioso della showgirl di origini calabresi. “buongiorno a voi ❣️“, aveva esordito la mora soubrette nella didascalia, rivolgendosi al pubblico come sempre con calore.

Ma non dimenticando di ringraziare il brand di abbigliamento made in Italy firmato “Incanto“, per averle donato quel capo dalla tinta nera e dai ricami delicatissimi. Un completino che non può che calzarle alla perfezione mettendo in risalto tutta la sua latente femminilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il contenuto sulla piattaforma social raggiunse all’epoca circa 40mila apprezzamenti, per non dilungarsi invece nella miriade di commenti mirati a sottolineare il suo portamento. Sguardo intenso e posa naturale, sono da sempre i punti forti di Elisabetta. Oltre, ovviamente alla sua vena ironica ed ornata da una “straordinaria spontaneità💋🇮🇹“.