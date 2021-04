Monica Bertini, fascino che lascia senza fiato. Con lo sguardo infiamma il web – FOTO

Monica Bertini e l’augurio di Pasquetta che emoziona i fan, la foto lascia senza respiro: il sguardo che non si dimentica

Classe 1983, nata a Parma ma di una bellezza tutta mediterranea, Monica Bertini è uno dei volti più apprezzati del giornalismo sportivo. Elegante, misurata, professionale e nel contempo di uno splendore abbagliante, ricalca il massimo esempio del fascino.

Una carriera affermata dopo un’impegnata gavetta, prestata sulle reti locali, fino all’arrivo a Sky e a Mediaset. Un successo che non si ferma solo alla televisione: la giornalista ha un seguito social davvero impressionante. Sono ben 364 mila i follower che quotidianamente la seguono per ammirarne l’immagine, ma l’ultima foto ha davvero lasciato tutti senza respiro.

Monica Bertini, lo sguardo che infiamma Instagram

Capelli corvini, pelle luminosa, silhouette perfetta, viso fresco: Monica Bertini a 37 anni sembra ancora una ventenne. Una bellezza che macina migliaia di ammiratori, caratterizzata dall’eleganza e dalla sensualità, naturale e mai ricercata, che puntualmente stupisce i fan su Instagram.

Protagonista dell’ultimo post, una qualità ineguagliabile dell’immagine della giornalista: il suo sguardo profondo, dolce e seducente che sembra rivolgersi direttamente allo spettatore.

Vestita da un abito in tonalità lime, che spicca sulla sua carnagione scura, dotato di maniche in tulle con volant e pois a contrasto neri, sfoggia un profilo che è pura perfezione. Offrendo un sorriso appena accennato, si scosta i lunghi capelli lisci in un semplice gesto che rapisce.

Immagine di femminilità e seduzione senza un velo di ostentazione, sono più di 13 mila i like conquistati da parte dei fan in contemplazione, che ancora una volta rimangono stupiti da tale bellezza.