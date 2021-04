Rimedi lassativi naturali: ingredienti efficaci contro la stitichezza

Ecco tutti gli ingredienti naturali più efficaci contro la stitichezza. Scopriamo insieme tutti i rimedi lassativi naturali più indicati.

La stitichezza è un problema molto diffuso e può causare, oltre a forte disagio, anche delle problematiche a livello organico.

Per fortuna, se il problema non è troppo invasivo, è possibile ricorrere a trattamenti del tutto naturali che possono portare ad una regolarità, stimolando il corretto movimento intestinale.

Ovviamente, prima di ricorrere a questi metodi, è bene provare a prevenire il problema, avendo una vita non molto sedentaria. Ma non solo. Bisogna curare anche l’alimentazione nei minimi particolari.

Infatti è risaputo che la stitichezza può essere dovuta principalmente ad abitudini sbagliate oppure anche a condizioni psicologiche come ansia e depressioni. Se ci sono solo questi due fattori alla base della stitichezza, e non vi sono altre condizioni patologiche di tipo ostruttive o neurologiche, potete cercare di risolvere il problema in maniera del tutto naturale. In caso contrario, sarete “obbligati” a ricorrere a fare una visita specialistica.

Rimedi naturali contro la stitichezza: come ricorrere a lassativi naturali

Uno dei principali rimedi naturali contro la stitichezza è sicuramente bere una quantità di acqua adeguata. Infatti l’acqua per risolvere questo problema è fondamentale (basti pensare che le feci sono formate per il 75% di acqua).

L’acqua favorisce la formazione di feci non dure, che sono più facilmente trasportabili all’interno del nostro organismo. Ma non solo. Una buona idratazione va a stimolare anche la peristalsi intestinale. Per questo motivo la cosa migliore sarebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Un altro aiuto può essere quello di inserire nella vostra dieta una corretta quantità di fibre alimentari che potete trovare soprattutto in frutta, verdura, legumi, semi di lino, cereali integrali. Tutti questi alimenti tendono a rendere le feci morbide.

Se questi due fattori non aiutano a risolvere o diminuire il problema potete pensare di preparare dei veri lassativi naturali. Per esempio potete preparare delle tisane a base di lino o succo di aloe.

Bisogna precisare che l’utilizzo di questi lassativi non devono protrarsi oltre le 3 settimane. Come lassativo naturale potete anche pensare di inserire nella vostra dieta il finocchio. Infatti l’olio essenziale presente in esso è davvero efficace per eliminare i gas intestinali.

Anche i fiori di tarassaco, grazie alla loro capacità di drenaggio dei liquidi, vanno a favorire l’equilibrio intestinale.