Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo tempo i motivi dell’addio

La coppia più bella della televisione si è detta addio per ben due volte ma non sono mai stati chiari i motivi della rottura.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si conobbero nel 2012 ad Amici: il bel napoletano era fidanzato con la cantante Emma Marrone mentre la showgirl argentina con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Durante quell’edizione del talent show di Canale 5, Belen era ospite del programma e doveva realizzare un’esibizione di ballo con Stefano che era uno dei ballerini professionisti della trasmissione.

Quel ballo fu galeotto, i due si innamorarono e lasciarono i loro rispettivi compagni per iniziare una bellissima storia d’amore che sfociò l’anno successivo nel matrimonio.

Dal loro amore da favola, che fece sognare tutti, nacque, sempre nel 2013, Santiago.

La coppia si separò nel 2015 seppure non furono mai svelati i veri motivi del loro addio.

In quegli anni tutti hanno sperato un ritorno di fiamma, che ci fu nel 2019.

Finalmente la famiglia si riunì anche per il bene di Santiago e tornarono a vivere insieme e a viaggiare come se non si fossero mai lasciati.

I motivi della rottura definitiva

Trascorsero tutto il primo lockdown che ci fu da marzo a maggio del 2020 insieme, fino a che Stefano un giorno partì per Napoli prima ancora che terminasse la quarantena.

I motivi ufficiali divulgati in quel momento furono legati al lavoro di Stefano che lo portarono lontano dalla sua famiglia, per preparare il programma Stasera tutto è possibile che doveva condurre.

Da quel momento però i loro fans si accorsero che iniziò ad esserci distanza tra i due sui social e il loro silenzio fece temere un nuovo addio.

I dubbi furono presto confermati dai due, con la stessa Belen che non si vergognò di mostrare su Ig il dolore che stava vivendo in quei mesi per la fine della relazione con suo marito, per la seconda volta.

I motivi ufficiali non sono mai stati confermati ma sembrerebbe che Stefano abbia tradito sua moglie e quando Belen lo scoprì non riuscì a perdonarlo.