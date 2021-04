Fantasia mimetica, borchie e frange: la giacca di Martina Colombari racchiude l’essenza delle tendenze moda Primavera 2021. Ce ne siamo già innamorate…

E’ ufficiale. La fantasia camouflage è tornata di moda. L’abbiamo vista sulle passerelle della scorsa stagione e la ammireremo ancora nelle prossime sfilate.

Rientra decisamente tra le tendenze moda Primavera Estate 2021.

Abiti e accessori si tingono di stampe mimetiche, perfette da abbinare a tonalità molto naturali come il nude, il bianco, il nero, per realizzare outfit che spaziano dallo chic all’everyday.

Un dettaglio camouflage più arricchire persino il capo più basic. E prendiamo come esempio la giacca che Martina Colombari ci ha permesso di ammirare in uno dei suoi ultimi scatti.

Dopo aver visto il suo coprispalle, correrete tutte alla ricerca dell’accessorio camouflage per completare il guardaroba di questa stagione.

Martina Colombari e la giacca mimetica… welcome back camouflage!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Impossibile non innamorarsene, vero?

L’ex-miss Italia è circondata da un ambiente tanto moderno quanto bucolico che trabocca d’aria primaverile. E il suo sorriso smagliante rende incantevole questa immagine.

E ad arricchire lo scatto è proprio l’outfit perfetto di Martina Colombari, un look street style con il pezzo forte a completarlo: la giacca camouflage!

Oversize, tempestata di borchie sul colletto e sulle spalle e caratterizzata da frange che scendono sulle tasche e sulla lunghezza delle maniche.

Martina l’ha abbinata ad un jeans a zampa con la vita alta e una T-shirt bianca: un look all’insegna della semplicità che punta tutto sull’accessorio militare.

Perfetta per passeggiate primaverili in mezzo alla natura o per immergersi nel contesto metropolitano. Abbinabile anche a sneakers, top, jeans skinny… insomma, un accessorio molto versatile. Audace ma pieno di tendenza.

Un capo per vere toste che non hanno alcun timore di esprimersi con chiarezza e fermezza. E il concetto di genuina e terapeutica libertà è proprio quello che trasmette questa foto, nella quale Martina posa a braccia aperte, baciata dal sole.