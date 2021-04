La bellissima e talentuosissima cantante Elodie ha condiviso con i suoi 2,4 milioni di followers un video mentre sfila con un vestito bianco.

Circa quattro ore fa, la favolosa cantante Elodie ha pubblicato un video sulle sue Instagram stories in cui cammina in modo sensuale verso la fotocamera.

L’inquadratura dal basso la rende ancora più slanciata ed esile di quanto lei già non sia: in questo video sembra proprio una bellissima modella!

La posa iniziale, con cui la storia comincia, è molto semplice, ma d’effetto: la cantante piega una gamba contro il muro e si tiene, con una mano, l’altro braccio steso.

Il suo outfit è total white: indossa un aderente vestitino bianco non troppo scollato, che presenta un taglio irregolare sull’orlo finale e un paio di sneakers, con dei calzini alti abbinati.

Elodie come una principessa con le scarpe da ginnastica: bellezza infinita! – FOTO

Elodie, oltre ad essere un vero talento nel mondo della musica, è anche diventata una stella sul web e molte aziende la contattano per delle sponsorizzazioni, come accaduto oggi con questo strepitoso look tutto bianco.

Il frutto del backstage condiviso sulle storie è stato questo post, pubblicato circa sette ore fa: nello scatto Elodie fissa dritto l’obbiettivo della fotocamera, con un’espressione seria e decisa.

La foto ha ricevuto circa 123.000 mi piace e 1.200 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti al suo look e apprezzamenti alla sua oggettiva bellezza.

Tra i messaggi degli utenti più affezionati, si legge: “Rendi bella qualunque cosa indossi“, “Sei bellissima“, “Sempre al top!“, oppure “Sei di una bellezza esasperante“.