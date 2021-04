Il video ritrae l’imbarazzante atteggiamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

Rabbia e sconforto di fronte allo scorretto trattamento riservato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante la visita in Turchia. L’incontro avvenuto oggi (7 aprile) per migliorare le relazioni tra il Paese turco e l’Unione Europea lascia in eredità un errore di protocollo non indifferente. L’incidente è costato intensi secondi di sconcerto e imbarazzo per la politica tedesca, l’unica a ritrovarsi in piedi durante la riunione riunione.

Il video che ritrae l’imbarazzante atteggiamento tenuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, è stato ampiamente diffuso sui diversi social networks, scatenando un’ondata di reazioni di collera mista ad amarezza tra gli utenti.

“Un vero fiasco diplomatico”

Ursula von der Leyen, la prima donna presidente della Commissione europea, è rimasta letteralmente “sorpresa” dal comportamento dei due presidenti. All’arrivo nella sala dedicata all’incontro, si avverte una sensazione di disagio: nella stanza sono presenti solo due sedie. Senza pensarci due volte, i due uomini si siedono, lasciando la tedesca senza poltrona e senza parole.

La leader tedesca, visibilmente scossa e irritata all’inizio dei colloquio ad Ankara con i due colleghi maschi, resta in piedi e, sbigottita, mormora un “Ehm“, accompagnato da un gesto appena accennato in direzione dei posti occupati. A fine filmato si nota la presidente della Commissione Ue accomodata su un divano alla destra, lontano dai due interlocutori. Le reazioni degli utenti di Internet e dei politici non sono tardate sul web. In particolare, Raphaël Glucksmann, eurodeputato del partito Place Publique, ha denunciato la “violenza simbolica” della scena.

Comment Charles Michel a-t-il pu accepter ce traitement infligé à @vonderleyen ?

La violence symbolique de la séquence imposée par Erdogan est dingue. En s’asseyant quand même, @eucopresident s’assoit aussi sur l’égalité femmes-hommes… https://t.co/0GV9BAc4Px — Raphael Glucksmann (@rglucks1) April 7, 2021

“Un vero fiasco diplomatico“, ha twittato Violeta Bulc, ex commissario dell’Ue.

Fonte The Guardian