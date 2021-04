La bella conduttrice Adriana Volpe appare meravigliosa con un mini abito di seta che delinea le sue forme perfette

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe con le mani sull’ascensore e indosso un abito bellissimo di seta attillato, nella didascalia chiede:”Chi sale in ascensore con me?”. Arrivano i commenti degli utenti che rispondono “Arrivo”. Poi qualche commento di personaggi noti come Francesca Barra che commenta con un “Wow” e Mara Santangelo che scrive:”Sister arrivo ma come sempre ti faccio salire a piedi”. Tantissime le dediche per la bella Volpe:”Con te non si va più su, si vola direttamente”.

Una soddisfazione per il programma di Adriana Volpe, “Ogni Mattina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Dopo un periodo in cui gli ascolti sembravano essere bassi per il programma condotto da Adriana Volpe, è arrivata la conferma che invece “Ogni Mattina” sta riscuotendo un discreto successo. La rete ha infatti deciso di rinnovare il programma e credere nel progetto portato avanti dalla Volpe. Ogni mattina recentemente si è trasformato da contenitore a Format e questo prevede che la Volpe sarà in onda per due ore di diretta ogni giorno. Ha annunciato con tanta gioia questa notizia con un video su Instagram, e nella didascalia ha scritto:”Ciao a tutti, news in arrivo! Sono felice di darci la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana, Ogni Mattina da grande contenitore si trasforma in format!

Saremo in diretta per due ore e saranno dense di contenuti, con la stessa leggerezza e qualità di sempre. Ringrazio la rete per aver confermato il programma e per continuare a credere in questo progetto!”. Insomma una bella soddisfazione quella di Adriana Volpe che ha dovuto scontrarsi con chi credeva che non ce l’avrebbe fatta. Invece ha dimostrato che il suo programma va benissimo ed è molto seguito dal pubblico. Ogni giorno portano contenuti originali e informazioni di ogni genere per tenere i telespettatori aggiornati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Insieme a lei ci sono tanti personaggi interessanti che hanno contribuito a creare un programma interessate e stimolante. Inoltre vanno in onda a fine puntata anche dei tutorial molto interessanti. Insomma affronta molti punti davvero stimolanti quindi il successo è spiegato.