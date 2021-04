Fedez fa arrabbiare ancora Leone, la sua reazione è sorprendente – FOTO

Fedez e il piccolo Leone conquistano ancora una volta il web: i supereroi e il futuro. Leone si arrabbia e fa la linguaccia al papà

Fedez e le sue Instagram Stories fanno sempre morire dal ridere. Il rapper milanese sa bene come far divertire i suoi fan e come coinvolgerli in momenti della sua quotidianità. Il suo migliore alleato? Suo figlio Leone che ogni volta con le sue reazioni regala sorrisi agli utenti del web.

Solo qualche giorno fa il video che lo mostrava arrabbiato con il papà, difendendo la mamma perché Fedez l’aveva chiamata “La Ferri”, aveva fatto in pochissimo tempo il giro del web. Poi quello del bacio non dato alla sorellina. Il motivo? Il piccolo Leo aveva male alla manina. Una scusa in grande stile per non scendere a compromessi con il papà che le chiedeva di dare un bacino alla sorellina Vittoria.

Il primogenito dei Ferragnez ha soli tre anni ma inizia già ad accusare i primi colpi della gelosia per l’arrivo della sorellina e cerca in qualche modo di attirare l’attenzione. Quello che ha combinato ieri sera è davvero fortissimo. La sua rabbia verso Fedez è degna di nota. I gesti e la sua reazione fanno ancora una volta ridere tutti i fan della coppia.

Fedez gioca con Leone, la reazione è tutta da ridere

Fedez sta giocando con Leone nella sua cameretta con i supereroi. Il rapper nonostante l’età è un fan sfegatato di Spiderman e gli altri. Questa passione l’ha trasmessa fin da piccolissimo a suo figlio che conosce già a memoria tutti i nomi e i poteri dei supereroi Marvel. Tra i suoi preferiti “Fiaderman”, il nome che il piccolo Leone ha dato all’uomo ragno, così simpatico da aver smosso una marea di riproposizioni sul web.

Mentre giocano Fedez tenta di spiegare al figlio che quello che lui chiama 99 non è altro che la versione evoluta di Spiderman, quello che diventerà nel futuro, nel 2099. Ma Leone non ci sta e si arrabbia da morire. “Lui non è Fiaderman, è 99” urla verso il padre che vorrebbe spiegargli il concetto di futuro ma il piccolo non ne vuole sapere.

Si allontana, si mette di spalle, incrocia le braccia in segno di disappunto. Poi si gira e mostra gli occhi storti. “Amore non volevo sconvolgerti la vita” dice il rapper che cerca di farsi perdonare, chiede scusa e dice al figlio di non offendersi. Ma lui è arrabbiatissimo e gli fa la linguaccia. Alla fine però Fedez, dopo diversi tentativi, ce la fa e tra i due ritorna il sereno.