“Lol, chi ride è fuori”, chi è Lillo: biografia, moglie, figli del comico romano

Chi è Lillo il comico che ha conquistato il web con il programma Lol, chi ride è fuori? Curiosità e dettagli sul concorrente

Lol, chi ride è fuori ha riscosso molto successo. Il programma dalla risata facile e contagiosa ha centrato l’obiettivo degli autori ed ha portato allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. E’ una trasmissione nuova e originale, in cui un gruppo di comici sono stati chiusi in una stanza e attraverso storie, aneddoti e battute hanno fatto divertire il pubblico a casa. Il vincolo del programma? Niente risate per i concorrenti, altrimenti fuori dal gioco.

Lillo: chi è il comico che ha partecipato al programma?

Tra i concorrenti di questa prima edizione c’è Lillo, all’anagrafe Pasquale Petrolo, il comico conosciuto da tutti per la coppia Lillo e Greg. Lo abbiamo visto in diversi film, da solo o in compagnia, e ogni volta ha fatto impazzire il pubblico con le sue battute e il suo modo di fare. Il comico è nato a Roma nel 1962. E’ anche attore, musicista, conduttore radiofonico e televisivo. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 insieme suo amico Greg con il gruppo musicale rock demenzialeLatte & i Suoi Derivati. Ha poi lavorato per un periodo a Le Iene ed ha successivamente condotto trasmissione radiofonica 610 in onda su Rai Radio2. Lillo è anche un attore di cinema e teatro, lo ricordiamo nei film come Bagnomaria, Colpi di fortuna, Modalità aereo, Nessuno mi può giudicare. Non sappiamo molto sulla sua vita privata visto che Lillo non è solito pubblicare foto e dettagli sulla sua famiglia, preferisce separare le due sfere.

Lillo è anche un fumettista, ha infatti pubblicato dei libri come Questo libro cambierà la vostra vita nel 2007, La scomparsa di Zero nel 2011, NormalMan – Le Origini e NormalMan contro tutti nel 2011 e nel 2012.