Caterina Balivo, che gambe sotto la minigonna da ragazzina – Foto

Caterina Balivo ha pubblicato uno scatto dove sfoggia il suo fisico da ragazzina. In questo periodo, è uscito un podcast dove intervista diverse persone dello spettacolo e dello sport. Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove è appoggiata al muro di una stradina romana. La conduttrice sfoggia una minigonna e una t shirt che la fanno sembrare proprio una ragazzina. Calzettoni che arrivano al polpaccio e capelli selvaggi che la fanno sembrare un’eterna bambina.

“Bellissima come sempre ❤️❤️, Sei bellissima😮, Sempre più bellaaaaaa, na ragazzina,ci piace! Ciaoooo❤️, Bellissima foto sembri una di quelle scolarette spensierate che ha fatto festa a scuola per godersi la giornata di sole😍😍💐, Che scolaretta….😍, Quando viene mamma a prenderti da scuola? Sembri una pischella👏👏❤️🔥😮, 🌸deliziosa e dispettosa🌸”, questi sono alcuni dei commenti lasciati dai follower sotto al suo post.

Caterina Balivo e il “no” che le ha cambiato la vita

Di recente, la Balivo ha registrato anche un podcast, intitolato Ricomincio dal NO che sta avendo un certo successo tra i follower.

In particolare, come si può sentire nella seconda puntata del podcast, la conduttrice ha raccontato di quella volta che un “no” ha illuminato il suo percorso. Era il 2000 quando, dopo Miss Italia, la aversana aveva deciso di partecipare ai casting per uno spot di un importante profumo. Ai primi casting la conduttrice era andata molto bene e anche nel secondo era stata molto gradita.

Poco dopo le è arrivata una telefonata di Giuseppe Tornatore, colui che stava cercando una protagonista per lo spot, che le ha comunicato che la scelta era ricaduta sulla loro testimonial.

Dopo quel “no”, la conduttrice ha pensato che quello dello spettacolo non fosse il suo mondo: “Ho cominciato a pensare che non era quello che volevo fare nella vita. Io sognavo da sempre di lavorare in televisione, volevo un programma tutto mio, volevo fare la conduttrice. E da lì in poi è cambiato tutto”.

Non ci resta che attendere per scoprire in quale nuovo programma la rivedremo. Il pubblico non aspetta altro!