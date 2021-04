Laura D’Amore: sorriso incantevole e occhi lucenti, i fan impazziscono

A quale progetto sta lavorando Laura D’Amore, l’ex hostess che da mesi incanta il web con le sue foto? Il sorriso non manca mai e neanche…

Continua la maratona di foto su Instagram della bella Laura D’Amore. Da mesi in cima alla classifica delle influencer più seguite, sfiora gli ottocento mila follower. La vita non smette mai di sorprendere e proprio quando tutto sembra andare nel verso sbagliato arriva la svolta. E’ quello che è successo a Laura, che dopo anni in volo, ha deciso di inseguire il suo sogno lanciandosi in questo progetto che le sta dando tante soddisfazioni. Da hostess è così diventata un’influencer e modella.

Laura D’Amore: un sorriso raggiante e poi? – FOTO

Laura D’Amore è una bellissima donna: il suo sorriso meraviglioso e gli occhi verdi incantano chiunque la guardi. E non solo, le sue forme fanno da cornice. Il web non sa cosa scegliere tra lato A e fondoschiena. E questo l’influencer lo sa bene tanto che in ogni foto non perde occasione di mostrare le sue qualità. Le scollature non mancano mai, che indossi una tuta, un maglione o un vestitino. I fan la seguono con ammirazione e passione e i suoi scatti ormai sono virali. Da tutti è considerata l’assistente di volo più sexy del mondo dei social.

Il suo sogno continua e giorno dopo giorno Laura si impegna a portare avanti la realtà in cui sta vivendo. La moda è sempre stata la sua più grande passione ed ora non ha nessuna intenzione di svegliarsi da questo meraviglioso viaggio che sta facendo. L’occasione è arrivata e la sfrutta al massimo, con energia e determinazione.