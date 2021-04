Chiara Ferragni, il nuovo progetto che sorprende i fans

Chiara Ferragni, l’influencer numero uno in Italia comunica sui social il nuovo progetto lavorativo a cui farà parte, i fans sono increduli.

Chiara Ferragni l’ha annunciato poche ore fa e la notizia ha fatto subito il giro del web. In effetti, il post – sopra riportato – lo esprime chiaramente: l’imprenditrice entra nel Consiglio di Amministrazione di Tod’s. Una decisione dettata dalla forte autorevolezza di Chiara nel mondo dei giovani ed un’occasione pertanto di tentare un dialogo con le nuove generazioni.

Ma non solo, nella scelta della Ferragni sussistono altre ragioni: “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del Cda”… queste le testuali parole che si leggono nella nota ufficiale.

Chiara Ferragni, nel cda Tod’s: le parole di Della Valle

La notizia è stata accolta con favore sul web, in tanti infatti a complimentarsi con la nota influencer per questo obiettivo raggiunto. Parole positive pronunciate anche da Diego Della Valle che commenta così questa decisione: «…insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo».

Ovviamente non tarda ad arrivare la risposta della diretta interessata; la Ferragni infatti dedica alcune storie su Instagram commentando questa nuova veste e riportando altresì alcuni articoli in materia.

«Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager», «Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo».