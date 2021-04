Clizia Incorvaia e il VIDEO di allenamento con un’amica, che spettacolo

La bella Clizia Incorvaia ha girato un video reel insieme alla sua amica mentre si allenano e praticano yoga

Bellissime Clizia Incorvaia e la sua amica in tenuta da ginnastica una gialla e l’altra lilla. Le due si allenano insieme aiutandosi con vari esercizi e sono soddisfatte. La Incorvaia scrive nella didascalia:”Mente e corpo sono collegati e in perenne comunicazione tra loro. Da quando ho ripreso a fare sport, mi sento molto meglio. Per un migliore contatto con te stessa”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il loro anniversario

I due giovani innamorati festeggiano 1 anno e mezzo d’amore e Clizia aspetta che il suo principe la raggiunga per celebrare questa ricorrenza dolcissima. Condivide una foto in cui appare bellissima in un mini abito a pois nero e bianco e con un fiori che si passa sul viso. Nella didascalia scrive:”Aspetterò domani pronta a festeggiare più di un anno d’amore insieme mio principe”. Ciavarro risponde nei commenti:”Amoreee” e il simbolo dell’aereo che prenderà per raggiungerla. La Incorvaia scrive nelle stories instagram:”Dato che il primo bacio è scattato alle 240 del mattino…era già il 9 e io ti aspetterò a braccia aperte domani per festeggiare”.

Una bellissima dedica d’amore quella fatta dalla Incorvaia per Ciavarro. Il loro amore nato nella casa del Grande Fratello Vip per caso e che ha cambiato la vita di entrambi. I due si sono innamorati con due bambini, un amore puro e sincero e privo di malizia. Si sono comportati in maniera esemplare e subito si è capito quanto si volessero bene. Una volta usciti hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio, nonostante la pandemia che li ha tenuti separati per molto. Loro però non si sono lasciati abbattere e hanno continuato la loro storia. Fino ad arrivare ad oggi che si parla di matrimonio e figli. Lui le ha regalato un anello, ma non è quello di fidanzamento ha sottolineato.

Però questo non esclude che arriverà prima o poi. Le intenzioni ci sono tutte e i due si amano alla follia, aspettano solo il momento giusto. Inoltre la loro storia dura da un anno e mezzo, è ancora presto. Lei ha poi già una figlia avuta dalla relazione con l’ex marito Francesco Sarcina. Staremo a vedere come proseguiranno le cose tra loro.