Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile: la situazione di Vittorio si aggrava

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile: Vittorio torna al grande magazzino, ma viene colto da un malore improvviso.

Dopo aver scoperto che Marta e Dante si sono baciati a New York, Vittorio non è più in sé. Il direttore del Paradiso ha avuto un brutto incidente e adesso è costretto a restare in casa. Fortunatamente c’è Beatrice che gli tiene compagnia e si prende cura di lui. Gabriella e Salvatore hanno invece trovato conforto l’uno nell’altra. Lui deve ora trovare la forza di affrontare il padre per chiedergli indietro i soldi, lei ha una lettera da consegnare a suo marito e grazie alla quale potrebbe incastrare una volta per tutte Umberto Guarnieri. Il rapporto tra i due è ancora molto forte, così come lo è quello tra Marcello e Ludovica, sempre più vicini dopo tutti i guai che hanno passato insieme.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile: Gabriella consegna la lettera a Cosimo

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che dopo aver parlato con Salvatore, Gabriella deciderà di consegnare la lettera di Arturo Bergamini a Cosimo. Il ragazzo rimarrà sconcertato dal contenuto della missiva. Nel frattempo Marcello temerà per la sua libertà. È stato convocato in questura per rispondere della accuse del Mantovano e si ritrova a sfogarsi con Ludovica, l’unica che gli sia stata accanto in questo periodo. AL Paradiso, invece, il nuovo flirt di Dora non va come sperato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Vittorio tornerà al lavoro, ma le sue condizioni peggioreranno. Dopo averlo riportato a casa delirante per la febbre, Beatrice deciderà di chiamare Marta.