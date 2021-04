Mikaela Neaze Silva. La velina bionda di Striscia la Notizia gioca con i suoi follower su Instagram. Pubblica tre scatti meravigliosi: qual è il vostro preferito?

Mikaela Neaze Silva: una donna che decisamente ha segnato un punto di svolta in uno dei programmi più conosciuti e longevi della storia televisiva italiana, Striscia la Notizia.

La modella e ballerina ha metà origini dell’Angola, metà dell’Afghanistan. La sua meravigliosa pelle ambrata la rende la prima velina di colore del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci e presentato attualmente da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

La giovane, classe 1994, parla 5 lingue ed è giunta in Italia quando era solo una bambina. La passione per la danza e il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo l’hanno spinta a viaggiare per il mondo; parte del suo cuore è in Cina, paese che l’ha accolta per tre anni prima di rientrare in Italia.

Nonostante la giovane età, ha già un curriculum avviato. Ha partecipato in passato a programmi tv come Zelig su Canale5, Dance Dance Dance su Sky e in Facciamo che io ero con Virginia Raffaele.

Mikaela Neaze Silva stupenda su Instagram

Non solo televisione, Mikaela Neaze Silva sta incrementando la sua popolarità anche su altre piattaforme di comunicazione come i social network. Su Instagram, in particolare, conta al momento quasi 160mila follower, tenendo una finestra sempre aperta sul suo mondo.

Con i fan condivide il suo amore per l’arte, per il buon cibo, le sue letture, gli hobby e i sentimenti profondi per la sua mamma che l’ha cresciuta da sola dopo la morte prematura del padre quando Mikaela era piccola.

L’ultimo post proposto è un giochino che coinvolge i fan. La velina bionda di Striscia la Notizia ha pubblicato una sequenza di tre scatti, uno più bello dell’altro, in cui appare raggiante, in splendida forma. E’ in una mise molto semplice e comoda, color cachi, con ampi pantaloni e gilet in pendant con una t shirt sotto a spezzare la cromia dell’outfit.

Scrive in didascalia: “One, two or three?” (La uno, la due o la tre). Qualcuno tenta di dare una risposta ma un’opinione rimane univoca: è sempre superba,