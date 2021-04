Lutto nel mondo del giornalismo: morto tragicamente operatore tv

Nella mattinata di ieri è morto precipitando in un burrone a Buonvicino (Cosenza) Michele Porcelli, regista e operatore di ripresa.

Ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri in un burrone mentre effettuava delle riprese. È morto così un 55enne operatore di riprese dell’emittente televisiva calabrese LaC News24. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri a Buonvicino, in provincia di Cosenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Cosenza, cade in un dirupo mentre realizza delle riprese: morto l’operatore tv Michele Porcelli

Lutto per il giornalismo calabrese che piange la scomparsa di Michele Porcelli, 55enne regista e operatore di ripresa della redazione LaC News24. Secondo quanto riporta l’emittente calabrese, Porcelli nella mattinata di ieri, giovedì 8 aprile, era impegnato in alcune riprese nel territorio di Buonvicino, piccolo comune in provincia di Cosenza, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio precipitando in un dirupo da un’altezza di diversi metri.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 a bordo dell’elisoccorso. I pompieri hanno raggiunto il 55enne e dopo aver recuperato il corpo lo hanno affidato allo staff medico che, purtroppo, ha potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.

La notizia della morte di Porcelli ha gettato nello sconforto il giornalismo calabrese, dove l’operatore di riprese era molto conosciuto.Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello della redazione di LaC News24 che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un commovente video in ricordo di Porcelli.

Esprimo vicinanza e cordoglio ai familiari ed ai colleghi del network @LaCnews24 per la tragica scomparsa dell’operatore e regista Michele Porcelli avvenuta durante il suo amato lavoro. — Anna Laura Orrico (@AnnaLauraOrrico) April 8, 2021

Anche la nostra redazione si stringe alla famiglia di Michele Porcelli colpita dall’improvvisa perdita.