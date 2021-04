Justine Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice tv e cantante statunitense. A Justine non dispiace usare i social e si mostra sempre in maniera stravagante. Il suo ultimo scatto lascia senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana che vive e lavora in Italia dal 1994.

Justine nasce a New York nel 1971 da una famiglia di origini italiane. Si è laureata in letteratura italiana e inglese alla Stanford University e nel 1994 vola a Firenze per specializzarsi in lingua e letteratura italiana.

Justine inizia la sua carriera come modella e cubista ed è proprio in una discoteca che viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli.

Arrivata successivamente a Milano incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che folgorato dalla somiglianza di Justine con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003.

Da quel momento Justine è una vera star della televisione italiana, tutti la pretendono nei vari show e diventa un volto noto di diverse trasmissioni. Debutta come attrice anche in teatro e come speaker in programmi radiofonici.

Justine Mattera diventa inarrestabile.

Justine è una vera pantera. Con la sua tutina forata fa strage su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —-> Carolina Stramare, una sirena sul Golfo di Napoli: un costume risicato da impazzire – FOTO

Justine Mattera è una bomba sexy. La showgirl italoamericana utilizza molto i social, soprattutto Instagram ed è solita postare foto e stories. Ogni suo scatto è un vero successo però oggi si è superata.

Si mostra in tutta la sua bellezza in una tutina forata, il seno è scoperto, la bocca semi aperta e gli occhi da cerbiatta.

Justine Mattera si conferma una vera stella del web e fa il pieno di cuoricini grazie ai suoi 480mila follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Tantissimi sono i commenti per Justine :“Sei bellissima” commenta un fan e ancora: “La tua bellezza è qualcosa di disarmante che commuove ed incanta. Sei bella perché pura come il sorriso di un bambino. La tua bellezza è semplicità a cui non si può mentire e da cui non ci si può nascondere. Perché svela con la sua purezza e semplicità la bruttezza nascosta negli occhi e nel cuore di chi guarda. Per questo sarai sempre attaccata da coloro che non hanno il coraggio di guardarsi dentro e non possono fare altro che giudicarti ed invidiarti.”