Alessia Cammarota, tra le lacrime dopo la perdita del figlio: l’appello ai fan

Alessia Cammarota rompe il silenzio. Dopo il difficile periodo vissuto torna sui social. In particolare rivolge una richiesta ai fan.

View this post on Instagram A post shared by Alessiacammy (@alessia_cammy_)

Volto acqua e sapone, tono flebile e occhi lucidi. Così Alessia Cammarota si mostra per la prima volta nelle storie di Instagram dopo la tragica perdita. L’ex Uomini e donne con Aldo Palmieri sarebbero dovuti diventare genitori per la terza volta. E come per i primi due figli , Niccolò e Leonardo, anche il terzo sarebbe stato un maschietto. Ma tuttavia la perdita del bimbo non ancora nato ha sconvolto l’iddilio della famiglia. Dopo il dolore, Alessia rompe il silenzio e torna a mostrarsi nelle storie di Instagram.

“Dopo un po’ di tempo di silenzio vi dico che sto bene”, l’inizio del discorso con cui la Cammarota riprende a comunicare sul suo seguitissimo account.

Alessia Cammarota, nel dolore: “Devo fare solo quello che mi fa bene”

View this post on Instagram A post shared by Alessiacammy (@alessia_cammy_)

L’ex Uomini e Donne racconta come la famiglia stia cercando di tornare alla normalità. Classe 1992, Alessia ringrazia i fan per il sostegno. Numerose le richieste di parlare dell’accaduto a cui risponde con un appello: “Perdonate ma per me non è il momento di raccontare. Non so se arriverà mai. Spero capirete. Ringrazio chi mi sta raccontando le sue esperienze. Ma dico basta vi prego”, il suo commento.

Leggendo questi messaggi infatti la ferita creata dalla tragica perdita aumenterebbe il dolore di Alessia. Quest’ultima poi prosegue affermando che le è stato consigliato di fare solo quello che la fa stare bene.

Non mancano tuttavia i ringraziamenti per tutto il supporto dimostrato. L’annuncio della terza gravidanza era stato comunicato a San Valentino con un video. A fine marzo poi la tragica notizia. Alessia ha rimosso dal suo account tutti i contenuti a tema gravidanza. Da allora il silenzio totale sugli account del compagno. La coppia ex Uomini e Donne è unita da sette anni.

View this post on Instagram A post shared by Alessiacammy (@alessia_cammy_)

Alessia si era palesata per Pasqua con uno scatto della famiglia unita. Dalla notizia della perdita, oggi per la prima volta torna a parlare in video.