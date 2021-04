Amici, durissime critiche sulla presenza di Emanuele Filiberto: “una nullità”

Dure ed asprissime le critiche rivolte al giudice del serale di “Amici 2021”, Emanuele Filiberto: il web insorge per protesta.

Come postato soltanto pochi minuti sul suo profilo ufficiale, Emanuele Filiberto di Savoia, sarà quest’oggi ospite nella trasmissione pomeridiana di “Verissimo”. Condotta da Silvia Toffanin ed assieme agli altri due giudici del serale di “Amici – di Maria De Filippi”, Stefano De Martino e Stash dei “The Kolors”. Proprio a tal proposito, non poche polemiche sono state portate avanti in questi ultimi giorni da parte dei telespettatori del programma. Ed in particolar modo in merito alla presenza del nobile personaggio televisivo di origini svizzere.

Amici, il rifiuto del pubblico sulla presenza di Emanuele Filiberto: chiarito l’arcano

Emanuele, in qualità di membro della giuria di Amici, pare che sia stato del tutto preda della sfortuna. E che non venga considerato da molti come una personalità adatta a ricoprire tale ruolo. I dubbi sulla scelta di Maria, settimana dopo settimana, continuano ad aumentare ed attanagliare sempre più telespettatori. Inoltre, sul web le accuse di incompetenza da parte di altri non badano a filtri di alcun genere.

“Eliminare Tommaso e stato proprio da incompetenti ha ragione la Celentano“, tuonano i primi utenti nei commenti ad uno scatto su Instagram che ritrae il trio della giuria di quest’anno al completo. “Peccato che non si può fidare tanto dei vostri pareri!!!“, ed ancora “vergognosi e incompetenti… De Martino poi… Una nullità“, oppure: “Come giudici state sbagliando troppo“. Concludendo per buona sorte con un più pacato e sintetico aggettivo: “noiosi“.

Con molta probabilità quest’oggi, grazie all’invito nel salotto della Toffanin, il nipote di Umberto II di Savoia potrà finalmente dire la sua in diretta televisiva e rispondere alle provocazioni. Adesso i suoi sostenitori, seppur in più piccola parte, non sperano altro che possa esserne all’altezza. D’altronde da “Il Giorno” pare sia stato da poche ore definito come uomo “di grande dignità ed humor“.