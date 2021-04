Soliti Ignoti, clamore per Giusy Buscemi: il comportamento scuote il web

Il portamento di Giusy Buscemi ad “I Soliti Ignoti” di Amadeus scuote il pubblico da casa: immediato clamore sul web.

Nella scorsa puntata, venerdì 9 aprile, de “I Soliti Ignoti” il conduttore Amadeus ha ospitato nella sua trasmissione ed in qualità di concorrente la meravigliosa attrice siciliana Giusy Buscemi. L’amata interprete della fiction italiana “Il Paradiso Delle Signore” si è cimentata nel gioco a quiz cercando di scoprire l’identità nascosta, con il fine di donare la somma in palio alla Fondazione Italiana per l’Autismo. In pochi minuti dal suo arrivo in studio il web è come impazzito di fronte al suo portamento. L’hashtag con il suo nome, subito seguito da quello della fondazione: #sfidAutismo21, hanno raggiunto apici di vitalità come mai prima d’ora. Scopriamo la motivazione.

Soliti Ignoti, Amadeus su Giusy Buscemi: un’indagine impeccabile

Il gioco ha inizio, ed una delle protagoniste più carismatiche delle storica serie televisiva firmata RaiUno di “Che Dio ci aiuti” riesce ad arrivare al termine della trasmissione con straordinaria nonchalance, scoprendo le identità nascoste ed al contempo tutta la sua “armata” gentilezza. Mentre il montepremi raggiunge la cifra di ben 250mila euro, la bellissima Giusy si prepara per la sfida finale.

A svelare la sua umiltà sarà il suo commento a proposito delle dinamiche del game: “Da casa è molto più difficile“, ammette l’attrice di origini sicule rivolgendosi al conduttore: “mi sembrava complicatissimo. In presenza è stato più facile”. Un comportamento che ha immediatamente conquistato i telespettatori, i quali non hanno perso tempo nel riempirla di complimenti in ogni dove sulle piattaforme social.

Peccato per gli ultimi minuti della trasmissione. In cui Giusy perde le sue doti di indovina ed una buona parte della somma, confondendo così l’identità del parente misterioso. Eppure, nonostante l’attrice ventisettenne non sia riuscita ad arrivare fino in fondo risolvendo tale incognita, la sua conquista pare sia andata ben oltre la semplice vincita. Questa è decisamente: “la prima volta che succede” una cosa simile.