Matrimonio a prima vista 6: una coppia sta per mollare, quale (SPOILER)

E’ iniziata la nuova stagione di Matrimonio a prima vista 6, in onda ogni mercoledì su Real Time che mette alla prova i sentimenti dei concorrenti in cerca dell’amore vero. E’ molto difficile resistere alle tentazioni e soprattutto sposarsi con una persona che neanche si conosce, eppure c’è chi nelle edizioni precedenti ci è riuscito ed oggi vive felicemente la sua storia lontano dai riflettori e telecamere. Non tutti però sono così fortunati, in queste nuove puntate i concorrenti dovranno prendere decisioni importanti che potrebbero compromettere la loro continuazione del gioco. Ma entriamo nel dettaglio.

Matrimonio a prima vista 6: cosa succederà alle coppie?

Le coppie già al centro del mirino sono in particolare due. Stiamo parlando di Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale che nonostante gli esperti abbiano dato loro degli esercizi per farli avvicinare, sono più lontani che mai e il loro rapporto si fa sempre più freddo. Non riescono a comunicare e a collaborare e anche durante una gita fuori porta hanno avuto dei problemi. Infatti sono usciti con il quad ma uno voleva avere il controllo sull’altro e sul mezzo che si è ingolfato e insieme non hanno superato la prova di condivisione e sono stati costretti a chiamare lo staff. L’altra coppia invece è quella formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. I due sembrano molto vicini ma il ragazzo ha appena rivelato di avere prenotato una vacanza a Formentera senza di lei. Così dopo notti insonni, Fabio parte alla scoperta dell’isola paradisiaca. Durante il viaggio si perde la fede nunziale, ma questo inconveniente non rovinerà la relazione.

Per le altre coppie sembrano non esserci grandi problemi, c’è ancora molto da conoscere l’uno dell’altra, ma piano piano riusciranno a convivere e a vivere la storia d’amore della loro vita.