L’Isola dei Famosi: quando e come nasce il reality sulla sopravvivenza

Giunto alla sua quindicesima edizione, il reality de L’Isola dei Famosi continua a intrattenere il pubblico. Ma come nasce questo format? E a quando risale la prima messa in onda? Facciamo un tuffo nel passato e ripercorriamo la sua storia

Ogni lunedì e venerdì Canale 5 trasmette in prima serata L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Il reality è giunto alla quindicesima edizione tra cambiamenti di rete, palinsesto e conduzione. Decine e decine di personaggi -più o meno noti- dello spettacolo si sono messi alla prova partecipando a una vera e propria gara di sopravvivenza dalla quale anche i vincitori ne escono piuttosto provati. Ma come è nata l’idea di questo format? E a quando risale la sua prima messa in onda in Italia? Ripercorriamo la sua storia.

LEGGI ANCHE -> Isola, concorrente abbandona all’improvviso: i motivi sono gravi

La nascita dell’Isola dei Famosi

LEGGI ANCHE -> Avanti un Altro, Paolo Bonolis non resiste: “Mi viene da piangere”

L’Isola dei Famosi nasce come rivisitazione italiana del reality statunitense Celebrity Survivor trasmesso dalla fine degli anni Novanta. Quest’ultimo aveva invece tratto ispirazione dalla trama di una serie tv svedese, Expedition Robinson. In Italia la prima messa in onda risale al 19 settembre 2003 quando venne affidata a Simona Ventura la conduzione della prima edizione. La conduttrice resterà al timone del programma per ben otto anni.

In studio la presentatrice è affiancata da alcuni opinionisti che vengono rinnovati di anno in anno, così come l’inviato sul posto il cui compito è quello di guidare il gruppo di naufraghi durante le prove e le dinamiche della puntata. Nella prima edizione fu il giornalista sportivo Marco Mazzocchi a ricoprire questo ruolo. Nei suoi primi tre anni l’Isola dei Famosi si è svolta presso la Repubblica Domenicana, salvo poi spostarsi in Honduras dove ancora oggi i partecipanti si ritrovano a vivere quest’avventura.

A causa di un calo di ascolti e dei costi eccessivi necessari per mettere in piedi un reality simile, la Rai prese la decisione di cancellarlo definitivamente dalla rete nel 2013. Sarà Mediaset a decidere di ridargli vita due anni più tardi, trovandogli un posto nella prima serata di Canale 5. La conduzione venne affidata ad Alessia Marcuzzi che ne guiderà le cinque edizioni successive.

Nel mondo esistono diverse versioni del programma: una di queste è quella spagnola che prende il nome di Supervivientes. Alcuni ex partecipanti dell’Isola dei Famosi hanno deciso di mettersi alla prova anche in Spagna, andando a rappresentare l’Italia. Si ricorda in particolare Carmen Russo che arrivò a vincere la settima edizione. Giunti alla ventesima edizione gli spagnoli hanno dato il loro benvenuto a un altro noto volto dello show business italiano: Valeria Marini.

Oggi L’Isola dei Famosi continua la sua messa in onda su Canale 5 guidata da Ilary Blasi al timone della quindicesima edizione. Affiancata in studio da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, in Honduras fa affidamento all’inviato Massimiliano Rosolino.

I naufraghi ogni settimana si ritrovano ad affrontare in diretta sfide di coraggio e che richiedono spesso un grande sforzo fisico. Quotidianamente i personaggi devono invece fare i conti con la natura che regna sovrana. Non mancano le difficoltà dovute alla scarsità di cibo e alle condizioni di vita selvagge, a tutto questo si aggiungono le dinamiche di un reality fatto di interazioni, strategie e sentimenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Al momento, nonostante siano passati ben diciott’anni dalla sua prima edizione, il reality sta ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico. Questo è dovuto anche alle numerose interazioni social che oggi ricoprono un ruolo fondamentale nel successo di un programma televisivo.