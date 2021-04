Matrimonio a Prima Vista. Le coppie che si sono formate all’interno del format si sono via via lasciate. Anche l’unica che sembrava avesse retto non ha resistito alla prova del tempo

I cuori solitari d’Italia possono confidare nell’aiuto di due trasmissioni televisive in onda su Real Time. Stiamo parlando di Primo appuntamento, con la conduzione di Flavio Montrucchio, in cui, come recita lo stesso titolo del programma, dopo un primo incontro al buio si potrà scegliere se proseguire o meno la conoscenza con un partner misterioso.

Il secondo è ben più radicale. Matrimonio a prima vista, infatti, coinvolge sei persone che non si sono mai incontrate, le quali vengono suddivise in tre coppie differenti. Si potranno vedere per la prima volta solamente il giorno del loro matrimonio. Le nozze non sono fittizie, puramente per lo show televisivo, ma è un’unione dal valore legale. Le loro esperienze vengono “indagate” di volta in volta da tre esperti: un sociologo, uno psicoterapeuta e una sessuologa.

Com’è andato l’esperimento nell’edizione italiana? Avranno resistito le coppie?

Matrimonio a prima vista: la coppia che scoppia

A quanto pare, se Matrimonio a prima vista risulta essere un successo per il pubblico in termini di share, non si può dire che abbia portato fortuna agli sposi che si sono via via presentati. Il programma ha prodotto ben 6 edizioni. Escludendo quella del 2021, i cui esiti definitivi verranno palesati fra sei mesi, tutte le coppie che hanno partecipato al format si sono lasciate nel corso del tempo.

Solo una aveva resistito fino a oggi; stiamo parlando di quella formata da Francesca Musci e Stefano Protaggi. Erano stati protagonisti della seconda stagione andata in onda nel 2017. La stessa Francesca lo ha reso noto tramite i suoi canali con un video su Instagram Stories in cui ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Ha detto che ci sarà un momento in cui deciderà di raccontare la sua versione dei fatti ma per ora invita a rispettare la sua privacy.

Parla di sofferenza e malumori ma sta via via riprendendo le redini della sua vita dopo giornate senza sorriso.

Stefano, invece, non ha rilasciato dichiarazioni. Non è attivo sul web e si è chiuso in un eloquente silenzio già da tempo.