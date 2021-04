Avanti un Altro. Il concorrente Andrea, con le sue risposte improbabili, getta nello sconforto il conduttore Paolo Bonolis, che reagisce in modo inaspettato

Paolo Bonolis, di fronte ai concorrenti che si siedono al centro studio completamente impreparati, sembra non farcela più. Di puntata in puntata, il conduttore non si trattiene dall’esprimere il proprio disappunto agli autori, che non possono far altro che consolarlo ed invitarlo a tenere duro. D’altronde, il principale scopo di Avanti un altro non è tanto quello di istruire il pubblico, quando quello di regalare ai telespettatori momenti di allegria e spensieratezza.

Anche questa sera, Bonolis ha avuto il suo bel da fare con il concorrente Andrea. Il giovane, sottoposto alle domande della Poetessa, si è infatti lasciato scappare qualche scivolone, che è stato puntualmente ripreso dal conduttore. Esausto e scoraggiato di fronte all’ennesimo errore, Paolo si è rivolto agli autori in tono di supplica: “Mi viene da piangere“.

Avanti un Altro, Paolo Bonolis non resiste: “Mi viene da piangere”

A rendere ancora più scoppiettante il turno del concorrente Andrea ci ha pensato Carmen Di Pietro. Quest’ultima presta il volto alla Poetessa, uno dei personaggi del variegato Minimondo di Avanti un Altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La Di Pietro, chiamata a declamare alcune poesie, ha messo in seria difficoltà il partecipante, che non era molto ferrato sull’argomento. Il conduttore, immancabilmente, non ha potuto far a meno di sottolinearne gli errori, ma sempre in un clima goliardico e di puro divertimento.

“Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza“: questi i versi recitati dalla Poetessa, che ha successivamente fornito al concorrente le due opzioni. Chiamato a dover scegliere fra Lorenzo il Magnifico e Ivan il Terribile, Andrea ha optato per il secondo, gettando Paolo Bonolis nel più profondo sconforto. “Ivan il Terribile… A me me vie’ da piagne!“, ha esclamato il conduttore in tono abbattuto, facendo sorridere tutti i presenti. Di fronte al clamoroso errore del concorrente, che ha toppato anche la successiva domanda, Bonolis sembrava disperato: “Possibile che non ce n’è uno normale?“.

I partecipanti, ovviamente, non sono affatto turbati dalle battute di Bonolis, ben consapevoli dell’atmosfera che si respira all’interno del programma. Al contrario, la maggior parte di loro si lascia punzecchiare e prendere in giro senza opporre alcuna resistenza, e questo contribuisce ad alimentare il successo del noto quiz game.