Avanti un Altro, Bonolis non si trattiene: “Questo è un pervertito”

Ad Avanti un Altro, un concorrente ha attirato la curiosità del conduttore Paolo Bonolis, che non si è trattenuto dall’esprimere i suoi giudizi pungenti: “Questo è un pervertito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Paolo Bonolis è sempre in formissima e ad Avanti un Altro non manca di stuzzicare i concorrenti con battute e commenti che fanno sorridere i telespettatori. Quest’oggi, a sottoporsi all’ironia pungente del conduttore è stato il concorrente Riccardo. Giovanissimo e intraprendente, il partecipante si è presentato come attore e sceneggiatore, guadagnandosi fin da subito la stoccata di Bonolis: “Lei se la canta e se la suona“.

In realtà, prima ancora che il giovane si sedesse, il presentatore aveva già espresso la propria opinione su di lui al collega Luca Laurenti. Mentre Riccardo si accomodava al centro studio, Bonolis ha iniziato a sussurrare all’orecchio del maestro, facendo scoppiare a ridere il pubblico: “Questo è lì in fila da settimane. L’ho già capito, è un pervertito!“.

LEGGI ANCHE —> Avanti un altro, in studio la battuta indecente: “Pensavo fosse…”

Avanti un Altro, Bonolis non si trattiene: “E’ un pervertito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official avanti un altro (@avanti.un.altro)

LEGGI ANCHE —> Trionfo ad Avanti un altro, vincita straordinaria

Fin dal suo ingresso in studio, Paolo Bonolis sembrava aver preso di mira il concorrente Riccardo. Il conduttore, già durante la presentazione, aveva trovato qualcosa che non andava nel giovane, che si è prestato ben volentieri allo sketch. “Mi chiamo Riccardo e ho diciannove anni. Sono attore, sceneggiatore e ho anche scritto un libro“, ha detto il partecipante, ricevendo l’immediata stoccata di Bonolis: “Capirai, diciannove anni. Ha gli ormoni a palla. Questo è un pervertito totale“.

Riccardo, sorridendo alle battute di Bonolis, ha poi proseguito ringraziandolo per l’opportunità: “E’ un grande piacere essere qui“. “Lo abbiamo notato“, ha risposto nell’immediato il presentatore, divertendosi a tormentare il concorrente. Il siparietto è poi continuato con una gara a colpi di scioglilingua tra i due, in cui Bonolis se l’è cavata egregiamente.

In seguito, Riccardo si è distratto a causa dell’arrivo della Bonas Laura Cremaschi, anche questa sera splendida nel suo completino che non lasciava nulla all’immaginazione. La bellissima modella, dopo aver indossato i guanti, ha iniziato ad accarezzare il concorrente, fra i commenti piccanti del conduttore: “Capirai, ci si mette anche questa“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Alla fine, il simpatico concorrente non è riuscito a progredire nel gioco, venendo eliminato poco dopo l’arrivo della Bonas. Non è da escludere che il giovane, che secondo Bonolis avrebbe aspettato diversi giorni prima di giocare, possa ripresentarsi a breve.