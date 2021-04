The Real Housewives Napoli, chi è Daniela: vita privata e gossip

Daniela Sabella è una delle protagoniste di “The Real Housewives”, il format americano in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Cura il suo corpo in modo maniacale, il suo terrore è invecchiare. Lei è Daniela Sabella, una delle protagoniste di “The Real Housewives”, il docureality girato a Napoli che racconta la vita dorata di sette donne della “Napoli bene”.

Tutto su Daniela Sabella, la “barbie” di “The Real Housewives”

“Amo i tacchi alti perché la vita è troppo breve per passarla rasoterra“. Questa frase illumina da sempre il cammino di Daniela Sabella, una delle protagoniste di “The Real Housewives”.

Da poco compiuti 50 anni, un fisico mozzafiato, la pelle tirata, seni prorompenti e labbra carnose. Daniela Sabella è una vera e propria cultrice del benessere e del beauty. Chi la conosce bene e le sta vicino sa quanto abbia paura di invecchiare perciò cura in modo maniacale il suo corpo e la sua pelle.

La sua vita professionale è molto intensa. Sappiamo che è una giornalista pubblicista ma la sua principale attività è legata a una villa che viene adibita a sala ricevimenti e che si trova in una località balneare della provincia di Napoli.

In più, quello che la contraddistingue da tutte le sue “colleghe” di reality è il suo impegno nel sociale. Daniela è sempre pronta a stare dalla parte dei meno fortunati e dei più deboli.

Single, divorziata ormai da tanto tempo, Daniela è la mamma di una splendida ragazza di 18 anni. Vive sulla meravigliosa collina di Posillipo che domina l’intero golfo di Napoli. Stando a quanto ha lei stesso dichiarato non potrebbe mai vivere in provincia o in periferia.

Non indossa mai abiti sportivi o scarpe da ginnastica, il suo look è sempre molto studiato perché Daniela non lascia spazio alcuno alla sciatteria. Basti pensare che in una foto di lei con un abito da sera mozzafiato pubblicata sul suo profilo Instagram scrive: “Stasera festeggio il mio compleanno alla grande, metto pure il pigiama elegante“.

Daniela non ha mai dichiarato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica anche se i suoi seni sodi, la pelle tiratissima e le labbra un po’ gonfie suggerirebbero il contrario.