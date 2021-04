Barbara D’Urso bellissima in compagnia di qualcuno molto speciale-FOTO

La meravigliosa Barbara D’Urso ha condiviso una foto in cui appare splendida sul letto con qualcuno di molto speciale che la bacia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso condivide una foto su Instagram in cui appare a letto con il suo meraviglioso cane che la bacia. Nella didascalia scrive:”Trova l’intruso, Olga”. I commenti degli utenti sono molte critiche e molti complimenti. “Nessun intruso, vedo due creature stupende”. “Olga sfocata sarebbe l’intrusa a cui è dedicata la foto…Però in primo piano ci piazza sto faccione pieno di filtri..idem la mano”.

LEGGI ANCHE>>>Aurora e la “Rubrichetta”: “non facciamo Sexxo da 6 mesi..” Ho l’orticaria..

Barbara D’Urso e le critiche terribile in questo periodo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Monete del passato: se avete questa avete una fortuna tra le mani

La D’Urso da qualche tempo è molto criticata dal pubblico, sotto ad ogni foto che condivide su Instagram riceve tantissimi commenti negativi. “Ma davvero vuoi far credere che hai quel viso senza una ruga, poraccia! Non sai più cosa postare, lascia stare quel bel cagnolino”. Poi c’è chi attacca sul suo operato a Pomeriggio 5:”A forza di dare visibilità agli ignoranti stai spargendo solo brutte figure legate al tuo nome. Mo contienilo il ciclone angeladamondello che hai creato e che hai sfruttato fino a che ti ha fatto comodo. Gente così limiti non ne conosce, quindi prova a cadere in piedi stavolta, me la voglio proprio vedere sta scena”.

Qualcuno poi sostiene che la Isoardi prenderà il posto della D’Urso. Molti sono senza pietà nei confronti della D’Urso, è vero che le cose per lei non stanno andando bene. Hanno chiuso in anticipo uno dei suoi programmi ed è costantemente criticate. “Perseveri? Ti rendi conto che stai affondando? Dovresti essere una signora posata invece ti ridicolizzi”. Gli ascolti sono bassi e le chiusure anticipate non aiutano la credibilità della conduttrice che sembra essere finita. Qualcuno sostiene anche che lei sia ai ferri corti con Mediaset.”Una delle regine di Mediaset sarebbe sempre più ai ferri corti con l’azienda che tanti anni fa ha creduto nel suo talento di conduttrice. Nei giorni scorsi si è parlato di un passaggio di Barbarella alla rai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Secondo le indiscrezioni sarebbe stata la D’Urso ad avviare delle trattative con la tv di stato”. L’utente che appare molto informato sostiene che però secondo quando riportato, la Rai non sarebbe interessata a prendere la D’Urso per il momento. L’utente è convinto che il futuro della D’Urso continuerà ad essere in Mediaset ma con qualche differenza. Sarà davvero così? Staremo a vedere.