Roshelle si lascia andare e si scopre troppo, web in delirio – FOTO

Roshelle incontenibile, si lascia andare e regala scatti provocanti ai fan attoniti, il social si blocca: sensualità esplosiva

Star della Contemporary R&B e delle sonorità urban, Roshelle è senza dubbio uno dei nomi più interessanti e internazionali del panorama musicale italiano contemporaneo.

Classe 1995, spirito libero e a volte provocatorio, Rossella Discolo ha conquistato il suo spazio nella discografia attraverso la partecipazione al talent X Factor. Presente alla sua decima edizione, si classifica quarta, aggiudicandosi in via straordinaria un contratto con la Sony, proprio per il suo elevato potenziale.

Bella e ribelle, figlia dei suoi tempi, libera dagli schemi, è fiera di usare la voce ed il corpo per arrivare al pubblico. Non solo con le sue canzoni, ma anche attraverso i social, dove condivide la passione per la musica e la sua sensuale fisicità.

Roshelle, sensualità esplosiva: fan in delirio

Seducente e consapevole di esserlo, Roshelle conosce i suoi straordinari mezzi e desidera offrirli senza remore. Nessun preconcetto o regola da seguire, la cantante delinea il proprio percorso in totale autonomia e libertà d’espressione.

I fan la amano anche per questo, oltre che per l’identità artistica, unica nel suo genere. Indomabile ed incontenibile, Roshelle si mostra spesso senza veli, stuzzicando le più audaci fantasie. Nel suo caratteristico stile street ma estremamente femminile, Roshelle si ritrae in due scatti che condivide nelle stories, per una potentissima esplosione di sensualità.

Il rosa, tono anche dei suoi capelli, definito da lei come “il colore dell’amore”, investe il suo look, dall’indumento visibile a quello più nascosto. Esibisce ogni capo indossato, descrivendo così l’outfit: “Tutte le sfumature di rosa“, e nel frattempo si possono scorgere tutte quelle del suo corpo.

Visuale anteriore e posteriore, si scopre un po’ troppo e mostra anche le forme più provocanti. Un fisico scolpito e procace ai limiti dell’immaginazione, che manda i fan in delirio.