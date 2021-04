Belen Rodriguez, lo sguardo magnetico strega i fan: che bellezza – Foto

Belen Rodriguez più bella che mai in questo scatto social. Date un’occhiata anche voi al nuovo post dell’argentina che sfoggia il suo sguardo magnetico e pieno di passione.

Un viso spettacolare quello di Belen Rodriguez nel nuovo scatto pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram. La bella argentina, ancora una volta, da sfoggio a tutta la sua bellezza, pubblicando un post che delizia tutti i suoi numerosi ammiratori.

“Meravigliosa un bacio ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Sei stupenda i miei complimenti 😍🌹💋, Bellissima, Divina 😍, Stupendissima!!!!! Sempre la numero uno davvero!!!!!!!😂❤️❤️, Spettacolare! ✨, bellezza vera 👏👏👏👏 lineamenti perfetti, n viso unico, ci sono tante belle donne, ma il suo viso e corpo e ‘ una rarità ..🔥❤️”, questi sono solo alcuni dei tanti commenti che si leggono sotto il post di Belen.

Belen Rodriguez, la nuova gravidanza e il colpo di fulmine per Antonino Spinalbese

Questo è un momento d’oro per la showgirl argentina che si sta godendo la sua seconda gravidanza. Qualche mese fa, infatti, la Rogriguez ha annunciato di aspettare un bebè dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Una notizia inaspettata, visto che i due sembrano conoscersi da pochi mesi.

Nonostante ciò, l’affiatamento tra i due sembra evidente e la stessa Belen, durante un’intervista, ha confessato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per lui. Grande attesa, intanto, per la nuova arrivata di cui è già stato scelto il nome: Luna Marie.

Sembrano lontani, dunque, i tempi in cui Belen soffriva per la fine del matrimonio con l’ex ballerino di Amici. I due, dopo averci provato una seconda volta, hanno deciso di mettere fine al loro rapporto, senza far mancare l’affetto al piccolo Santiago, nato nel 2013.

In quanto a Stefano De Martino, anche lui sembra aver voltato pagina. Dopo le voci su un possibile flirt con Andrea Delogu, è stato paparazzato insieme alla top modella Mariacarla Boscono. Sarà lei a prendere il posto di Belen Rodriguez? Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sulla nuova vita di Belen e Stefano De Martino.