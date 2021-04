Emilio Fede ricoverato in ospedale: gravi le sue condizioni

Emilio Fede è ricoverato in ospedale. L’ex giornalista si trova al San Raffaele di Milano: gravi le sue condizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilio Fede (@emiliofedeofficial)



Emilio Fede è ricoverato all’ospedale. L’ex giornalista si trova al San Raffaele di Milano. Dalle prime notizie che si apprendono le sue condizioni non sarebbero buone. Sono state definite gravi, “critiche”, secondo quanto è stato riportato da Il Messaggero.

L’ex direttore del Tg4 è tenuto sotto stretta osservazione dai medici. Nello scorso dicembre si era ammalato di Covid ma si era ripreso. Emilio Fede aveva prima trascorso un periodo di isolamento in un hotel di Napoli, ma poi le sue condizioni di salute avevano richiesto il ricovero nel Covid residence dell’Ospedale del Mare del capoluogo campano.

L’ex giornalista si era ripreso dal contagio negli scorsi mesi ma pare che ora le sue condizioni di salute siano peggiorate e per questo è sopraggiunto il nuovo ricovero.

LEGGI ANCHE –> Madre dimentica bimbo di 2 anni chiuso in auto: salvato da un passante

Emilio Fede in ospedale, le sue condizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilio Fede (@emiliofedeofficial)

LEGGI ANCHE –> Papà in pericolo di vita dopo l’aggressione dei bulli di suo figlio

“Ha 89 anni, il suo fisico è provato”. Questo quanto trapela tramite le colonne de Il Messaggero che ha diffuso la notizia del ricovero in ospedale di Emilio Fede. Secondo il quotidiano romano chi gli sta vicino in queste ore spiega che le sue condizioni di salute non sono delle migliori.

Nulla trapela per il momento dall’ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni dello storico direttore del Tg4. La sua è stata una lunga carriera nel mondo del giornalismo, alla direzione di testate come il Tg1, per poi diventare uno dei nomi di punta delle reti Mediaset. Molto vicino, come è noto, a Silvio Berlusconi.

Da Studio Aperto al Tg4 fino ad un addio molto turbolento dalle reti del Biscione da cui è stato licenziato. Non sono stati anni facili gli ultimi per Emilio Fede che si è ritrovato coinvolto in molti procedimenti giudiziari. Per il “Caso Ruby” è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Implicato, inoltre, anche nel processo per un presunto ricatto a luci rosse verso i vertici Mediaset.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilio Fede (@emiliofedeofficial)

Non è mai andato in carcere ma ha scontato la sua pena ai domiliciare e nello scorso giugno è stato anche arrestato, a Napoli, per essere evaso da casa sua e aver raggiunto la moglie nel capoluogo campano per festeggiare il suo compleanno.