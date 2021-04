La presenza del presentatore Carlo Conti si sposterà definitivamente dai primi canali Rai: l’addio poi l’approvazione di Maria De Filippi.

Il celebre presentatore di origini toscane, Carlo Conti, è ormai da anni un valido portatore di audience sulla rete Rai. Eppure, stando ad alcune ultime dichiarazione e al feeling che lo ha sempre legato all’amica e conduttrice romana, Maria De Filippi, attuale ed indiscussa regina Mediaset, qualcosa starebbe per cambiare tali dinamiche irreparabilmente. Il nuovo show di Carlo non andrà più in onda sui principali canali della tv di Stato, ma si sposterà su un canale secondario.

Carlo Conti, e lo zampino amichevole di Maria De Filippi: si punta verso nuovi scenari

Conti approderà questa volta sulla piattaforma streaming di Rai Play. E sarà prossimamente sia ideatore che conduttore della trasmissione televisiva di “Tocca a Te“. Un inedito talent show che apporterà importanti cambiamenti per quel che riguarda il palinsesto della rete in vigore negli ultimi anni. Perciò l’amato presentatore fiorentino si dichiara pronto ad affrontare nuovi scenari ed a mettersi in gioco, approvando l’addio, seppur momentaneo, dei primi canali. Seguendo la scia ed i consigli della collega Maria, e del suo più che affermato successo, con le trasmissioni di “Amici” adesso in prima serata ed “Uomini e Donne” nella fascia pomeridiana, tutto potrebbe essere ancora in discussione.

Infatti nulla vieterebbe un suo futuro ritorno in primo piano. Soprattutto dal momento in cui i telespettatori dimostreranno di gradire questo nuovo esperimento.

Il format di “Tocca a Te” potrebbe essere incentrato a dare spazio, come è già accaduto con con molte edizioni di talent show negli ultimi anni, a volti nuovi nel mondo dello spettacolo. In primo piano dunque vi sarebbero performance appartenenti ad ambiti più disparati. Ballerini, musicisti, cuochi e non solo saranno i protagonisti di questa sempre più imminente sfida.