Dayane Mello la foto in bikini lascia senza fiato, il fisico è statuario-FOTO

La Mello ha condiviso una foto dove appare in mezzo alla natura con indosso un bikini giallo, il fisico è mozzafiato

Dayane Mello appare bellissima su Instagram con indosso un bikini giallo. La posa è sensuale, è appoggiata a un palo di legno e piega la gamba sfoggiando uno stacco di coscia da Oscar. I commenti degli utenti sono tutti positivi:”Tu sei madre natura”, “Spettacolare è dir poco”, “La più bella sei tu”. Nella foto insieme a lei c’è un fato enorme che sembra quasi decentrare l’attenzione dalla modella. Ma non appena cade l’occhio è impossibile non guardarla.

Dayane Mello sempre più bella nelle foto su Instagram

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello, la bellissima Dayane Mello ha ricominciato a lavorare come modella con vari shooting in bikini. Appare meravigliosa e sensuale in vari scatti. In una foto appare in una location da mare con un bikini a vita alta, una mantella lunga e rosa, un cappello ampio da diva e stivali texani. Nei commenti appare anche la contessa Patrizia De Black che scrive:”Sei stupenda” e poi ancora “Mi amor”. E ancora scrive anche un cuore e la faccina con gli occhi a cuoricino. Così tanti commenti da parte della contessa sotto allo stesso post non sono chiari, evidentemente vuole così bene alla Mello che non resiste a commentare più volte.

Recentemente Dayane ha ricominciato a parlare del rapporto con Rosalinda Cannavò. Ne ha parlato durante una videochiamata con Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Si sono dunque raccontate tra rimpianti e ricordi piacevoli all’interno del reality. Carlotta si è lamentata di ciò che è stato detto di lei fuori dalla casa ed è anche rimasta delusa da alcuni comportamenti degli ex coinquilini. In particolare ha parlato di Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Andrea Zenga anche se poi confessa che hanno chiarito. Dayane invece parla ancora una volta di Rosalinda sostenendo che sono state due anime che si sono incontrate.

Hanno discusso, litigato e detto tante cose tra cui che Dayane è stata innamorata di lei. Hanno poi provato a collegarsi anche con Rosalinda ma non è andata a buon fine, chissà se ha rifiutato lei la chiamata o semplicemente l’ha persa. Infondo non scorre proprio buonissimo sangue da quando Rosalinda si è fidanzata con Zenga.