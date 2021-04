San Marino sconfigge il virus: riaprono ristoranti, cinema e teatri

A partire da lunedì le riaperture di San Marino sanciscono una promettente ripartenza grazie ai vaccini. Ristoranti subito no stop.

Dopo aver ricorso alla vaccino proveniente dalla Russia, la Repubblica di San Marino si aggiudica il primato sul coronavirus nella penisola italiana. A partire dal prossimo lunedì, 12 aprile, i ristoranti daranno il via alle prime riaperture anche a cena, lasciandosi alle spalle mesi di restrizioni ed agonia. Addio significativo anche della didattica a distanza. Gli studenti potranno tornare a seguire le lezioni in presenza.

Un’ulteriore notizia positiva riguarda il fronte vaccini, dopo aver fatto approdare con successo lo Sputnik salvaguardando in primi i soggetti più a rischio, sempre da lunedì i maggiorenni potranno prenotare la loro dose. E, come accade già anche in Inghilterra, non ci saranno differenziazioni.

Leggi anche —>>> Morte Principe Filippo, il silenzio di Meghan Markle ed Harry gela l’opinione pubblica

San Marino, grandi passi avanti: tutte le riaperture previste nei prossimi giorni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZeltsBridge San Marino (@zeltsbridgesanmarino)

Potrebbe interessarti anche —>>> Bollettino del 10 aprile: i dati della pandemia di oggi in Italia

I ristoratori potranno tenere aperte le loro attività anche a cena (con chiusura prevista nelle prime settimane per le 21.30). Mentre il coprifuoco ancora vigente verrà inizialmente allentato fino allo scoccare della mezzanotte, e definitivamente debellato fra due settimane. Più precisamente da lunedì 26 aprile. Da quel momento dunque anche le palestre, i teatri ed i cinema locali potranno tornare alla normalità. Per quel che riguarda, invece, i centri commerciali non dovranno più restar chiusi nel fine settimana.

Ognuna di queste premesse è stata riportata da un nuovo decreto che resterà vigente fino al 1 maggio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corey (@wood.corey)

Fino ad ora ben 37mila dosi vaccinali sono state messe a disposizione della popolazione della Repubblica del Titano. Un vero traguardo. Adesso bisognerà continuare a rispettare le norme di distanziamento, ma l’economia potrà finalmente riprendere gradualmente il proprio corso. Gran parte dei cittadini saranno vaccinati entro la fine di maggio.