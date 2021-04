Quanto vale Chiara Ferragni? I ricavi di brand, società e i progetti futuri

Chiara Ferragni è la più nota influencer di moda al mondo. Oltre ai guadagni con Instagram è anche imprenditrice digitale. Quanto vale il suo patrimonio?

Ieri Chiara Ferragni ha annunciato il prossimo passo nella sua carriera: entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo di lusso Tod’s, guidato da Diego Della Valle. L’influencer italiana di moda più seguita al mondo è stata scelta per la sua conoscenza del mondo dei giovani e guiderà progetti volti al sociale. Si concretizza dunque la sua ascesa come imprenditrice digitale con una prestigiosa carica operativa.

Un traguardo che la 33enne cremonese persegue da anni, con la creazione di marchi e società fatte a sua immagine e somiglianza. Infatti, oltre ai guadagni derivanti dal suo profilo Instagram, che con 23 milioni di follower fa sì che un singolo post valga quasi 60mila dollari, Chiara Ferragni gestisce un impero imprenditoriale in espansione.

Quanto vale Chiara Ferragni? I ricavi delle sue società

Chiara Ferragni è a capo di tre aziende: Tbs Crew, Serendipity e Sisterhood. La prima gestisce TheBlondeSalad.com, il blog da cui tutto è iniziato, e anche l’agenzia di pubbliche relazioni che cura l’immagine di Chiara, della sorella Valentina Ferragni e del truccatore Manuele Mameli. La moglie di Fedez detiene il 55 per cento della società che nel 2019 ha dichiarato ricavi per circa 6,5 milioni di euro, garantendo a Chiara una quota di circa 248mila euro.

Invece in Sisterhood, che si occupa di ideare campagne pubblicitarie, la mamma di Leone e Vittoria possiede il 99 per cento. Un successo per l’imprenditrice cremonese, dato che nel 2019 l’azienda ha registrato oltre 11 milioni di ricavi e 5 milioni di utile netto.

Infine c’è Serendipity Srl, di cui Ferragni ha un terzo, ed è la società che si occupa del marchio Chiara Ferragni Collection. Nell’ultimo anno non ha registrato grossi ricavi per due motivi. La società ha reinvestito nelle risorse umane e poi ha dovuto pagare una penale di 4 milioni di euro per cambiare il partner per la produzione. Ma l’intento resta quello di portare i ricavi del gruppo a 15 milioni di euro nei prossimi 4 anni.

Quanto vale Chiara Ferragni? Il marchio e i progetti futuri

L’imprenditrice cremonese non se la passa male: il Corriere della Sera ha valutato che soltanto il marchio di abbigliamento e accessori Chiara Ferragni Collection vale tra i 36 e i 40 milioni di euro. Nato nel 2016 come brand di calzature “fashion ma pop”, oggi viene distribuito online e in negozi e pop up monomarca a Milano, Firenze, Parigi, Londra, Shanghai e Hong Kong.

Chiara poi è testimonial di tantissime marche prestigiose, come Pantene, Morellato, Calzedonia e Intimissimi. Lo scorso anno ha anche lanciato la sua prima collezione make-up in collaborazione con Lancôme.

L’imprenditrice digitale non ha mai fatto mistero della sua volontà di “quotare il marchio in Borsa o farlo confluire in un grande gruppo del lusso”, come lei stessa aveva dichiarato qualche mese fa al Corriere Economia. E forse entrare nel CdA di Tod’s è solo l’inizio.