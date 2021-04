Stefano De Martino, fine carriera: “È giusto capire quando uscire di scena”. A Verissimo ha parlato del suo percorso come ballerino che si è concluso qualche anno fa

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ma il suo successo non è nato da questo. Era un semplice allievo di Amici di Maria De Filippi nel 2009, lì dove conobbe Emma Marrone con la quale cominciò una storia all’interno della casetta. Usciti da lì la loro storia è terminata quando lui ha conosciuto Belen Rodriguez, con la quale ha avuto un figlio che hanno chiamato Santiago e un matrimonio molto burrascoso che si è concluso definitivamente lo scorso anno dopo la quarantena.

Stefano De Martino a Verissimo parla della sua carriera da ballerino: “Ecco perché mi sono fermato”

Da allora è stato al centro del gossip e la sua carriera ballerina è proseguita per qualche anno come professionista ad Amici, proprio dove aveva cominciato, ma poi la sua carriera ha preso una strada differente. Oggi, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, gli è stato chiesto come mai non fa più il ballerino. Senza mezzi termini, Stefano ha risposto: “Perché è giusto capire quando è uscire di scena“. Stefano, infatti, ha continuato la sua carriera nel settore della conduzione dove sta riscuotendo successo ogni anno che passa sempre di più.

Stefano infatti conduce il programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 che negli anni è diventato sempre più amato dai telespettatori, raggiungendo picchi di ascolti non indifferente. Una bella soddisfazione per Stefano che certamente non pensava di poter diventare conduttore da grande.