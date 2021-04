Durante la puntata della trasmissione Verissimo, il duo di comici italiani Pio e Amedeo hanno portato una ventata di leggerezza in studio.

Il duo comico, formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è stato ospitato nella trasmissione ‘Verissimo‘, condotta da Silvia Toffanin, per promuovere il loro nuovo programma televisivo.

Ti tratta dello show ‘Felicissima Sera‘, che andrà in onda dal 16 aprile su Canale 5, in prima serata.

Ecco le loro parole: “Un grande show che mancava un po’ su Mediaset, cercheremo di farlo in chiave nostra“.

Successivamente hanno proseguito dicendo che, dopo il programma televisivo di intrattenimento ‘Emigratis‘ in cui si è visto e detto di tutto, non posso retrocedere, anzi dovranno spingersi oltre.

Ecco le parole di Pio e Amedeo a Silvia Toffanin…

I due comici amatissimi dal pubblico italiano, in puntata, hanno pubblicamente ringraziato Pier Silvio Berlusconi: “Silvia, quando vai a casa ringrazia il presidente. Veramente, presidente grazie mille per il coraggio e la fiducia, speriamo che non te ne pentirai nei prossimi giorni“.

E ancora hanno continuato dicendo di essere consapevoli che ai piani alti di Mediaset non dev’essere facile leggere ciò che dicono, in quanto spesso si tratta di parole forti, ma chiariscono che il motivo per cui si spingono così oltre è perché il pubblico questo si aspetta da loro: sarà dunque un bel segnale, come affermano Pio e Amedeo, per lo spettacolo italiano, che sta perdendo un po’ di leggerezza.

Infine hanno concluso con un ultimo appello a Berlusconi, chiedendogli di non chiudergli il programma dopo cinque minuti e di farli divertire un po’…