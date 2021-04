La regina della musica, così definita dai suoi fan in tutto il mondo: Beyoncé fa impazzire i suoi fan con un solo scatto. E’ pazzesca!

Gli anni passano dal suo indimenticabile esordio nel 1997, eppure l’intero pubblico mondiale non smettere di acclamare l’eterno fascino dell’indiscussa regina della musica, Beyoncé. Ma non è di certo una casualità. Un merito che continua a fruttare di giorno in giorno attraverso ogni sua azione, creazione o parola: mai priva di significato. Un esempio di femminilità, sensibilità e dinamismo difficile da poter mettere a confronto.

Artista da sempre poliedrica nei suoi 39 anni: la nativa di Houston è cantautrice, ballerina ed attrice, ma non solo. Beyoncé infatti, risulta ad oggi, essere anche una delle più significative imprenditrici negli U.S.A. Durante la sua carriera ha ricevuto ben 28 “Grammy Awards“, e secondo le stime attuali pare sia considerata come la donna più gratificata per titoli ricevuti in assoluto.

Beyoncé: “Queen of Music”, quanto uno scatto è sufficiente per far perdere la testa

Sette ore fa e cinque nuovi scatti per la superba ballerina di “Love On Top” pubblicati sulla sua pagina Instagram ufficiale. Nel primo dell’amorevole serie la cantante appare al fianco del celebre rapper e produttore discografico Shawn Corey Carter, meglio conosciuto come Jay-Z. La coppia di artisti è felicemente assieme ormai da tempo immemore. Nel secondo scatto invece Beyoncé, in un sensualissimo abito a quadri dalle tinte scure e porpora, è intenta a salire sul loro jet privato.

“AND COFFEE? QUEEN OF MESSAGES”, è infatti la propositiva didascalia utilizzata dalla reginetta. Indizi che accompagneranno presto il terzo ed invitante scatto mattutino. Ritraente una tazza di cappuccino fumante, con tanto di cuore ad abbellirla.

Tralasciando la pochette alla moda ornata di brillanti dell’ultima istantanea… A far decisamente perdere la testa ai suoi ammiratori, stando ad i commenti, pare sia stato proprio il quarto elemento. In cui B appare fiera e straordinaria nella sua posa preferita. Il contenuto vanta al momento oltre 3 milioni di apprezzamenti.