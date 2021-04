Denise Pipitone, racconto da brividi della guardia giurata Grieco: “Vi dico cosa ho visto”

La guardia giurata Felice Grieco, intervistato a Domenica Live, ha raccontato i dettagli dell’incontro avuto con la presunta Denise Pipitone: “Vi dico cosa ho visto”

Stanno facendo scalpore le dichiarazioni rilasciate da Felice Grieco, la guardia giurata che, il 18 ottobre 2004, incontrò una bambina molto simile a Denise Pipitone. Dopo la vicenda di Olesya Rostova, che l’esame del DNA ha rivelato non essere la bambina scomparsa diciassette anni fa, le indagini sono approdate ad una fase di stallo.

Le parole di Felice Grieco, intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live, appaiono come un vero colpo al cuore per tutti coloro che hanno seguito con partecipazione la vicenda. L’uomo, che prestava servizio presso una banca di Milano, aveva individuato una bambina in compagnia di due rom: “Mi ha colpito subito perché la giornata era caldissima e lei era incappucciata. Guardandola bene, mi sembrava sempre più che potesse essere Denise“.

Denise Pipitone, parla la guardia giurata Grieco: “Ecco cosa ho visto”

Il racconto della guardia giurata Felice Grieco ha sconvolto la conduttrice Barbara D’Urso, che da settimane sta seguendo il caso, mai archiviato, della scomparsa di Denise Pipitone. L’uomo, che prestava servizio presso una banca di Milano, è convinto di aver visto proprio la bambina, nel lontano ottobre del 2004. Grieco, notando che la piccola era in compagnia di due rom, ha tentato di intrattenerli subito dopo aver chiamato la polizia.

“Ho capito che mi dovevo inventare qualcosa. Ho chiesto alla bambina se voleva mangiare […]. La bimba si stava alzando, la donna la chiamò ‘Danis’ e la piccola rispose ‘Dove mi porti?’. Ho richiamato il 113“: le parole di Grieco hanno spiazzato la conduttrice, a cui il caso della piccola Denise sta particolarmente a cuore.

La guardia giurata ha poi spiegato di aver chiesto alla polizia se potesse trattenerli o meno. Di fronte al divieto da parte delle forze dell’ordine, l’uomo ha poi perso di vista la piccola, la quale, stando al suo resoconto, avrebbe potuto essere proprio Denise.