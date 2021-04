La biondissima showgirl Mercedesz fa impazzire il web in camicia bianca e senza reggiseno: è illegale sotto la cascata.

La ventinovenne di origini ungheresi, Mercedesz, si trasforma nella giornata di oggi nel sogno fantasioso dei suoi innumerevoli ammiratori. Nel corso della sua carriera ha partecipato a moltissime trasmissioni televisive italiane, non mancando mai di attirare l’attenzione su di sé, in particolare modo per la sua presenza scenica grazie al suo fisico incantevole.

Eppure, se nelle ultime settimane aveva deciso di sfoggiare degli outfit particolarmente eleganti e talvolta caratterizzati dalle cuciture più stravaganti, quest’oggi però pare abbia deciso di puntare verso la pura naturalezza. Immersa in un panorama mozzafiato, persa nei suoi pensieri e mostrando il suo prosperoso décolleté, Mercedesz, diventa in pochi minuti il sogno impossibile dei suoi fan. Scopriamo adesso questo suo imperdibile scatto appena condiviso.

Mercedesz: strepitosa, diventa l’impossibile sogno di tutti: è “fantasy blonde”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

“Don’t overthink it ❤️“, scrive la giovane beniamina del piccolo schermo nella didascalia al suo ultimo contenuto pubblicato su Instagram. In poche parole pare si tratti di un elogio alla serenità. Sgomberare la mente dai pensieri ossessivi e lasciarsi andare: questo è il suo invito. Stavolta nelle acque limpide appena sgorgate nel laghetto in cui ha deciso di essere immortalata, e provenienti dalla suggestiva cascata alle sue spalle.

Un trionfo di tinte chiare, dalla sua bionda chioma al verde rilassante nello sfondo, fino a giungere al bianco assoluto della camicia indossata per l’occasione ed inumidita dal clima vagamente tropicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

“Sei un’opera d’arte🔥“, oppure “una vera dea💎“: questi sono soltanto un paio dell’infinità di complimenti ricevuti in seguito all’ultimo post condiviso dalla meravigliosa Mercedesz. Un’istantanea che sicuramente lascia molto all’immaginazione e che raggiunge già i ben 10mila apprezzamenti.