La classifica delle donne più ricche del mondo: ecco chi sono le italiane

Arriva l’annuale classifica Forbes dei più ricchi al mondo: le donne sono 328, quindi 87 in più rispetto al 2020. Scopriamo chi sono le miliardarie italiane

La rivista americana Forbes è famosa perché ogni anno si occupa di stilare liste che fanno i conti in tasca ad imprenditori e magnati dell’industria. Puntuale, anche nel 2021 è arrivata la classifica dei più ricchi del pianeta, e ci sono diverse sorprese. A partire dal numero delle donne presenti: nel mondo ci sono 328 miliardarie, 87 in più rispetto al 2020.

Un ottimo traguardo, soprattutto se si considera che la disparità salariale femminile è purtroppo una costante nella maggior parte dei Paesi del globo. Ma queste 328 signore non possono proprio lamentarsi, visto che in totale possiedono beni per un valore di circa 1.530 miliardi di dollari. Ma chi sono queste regine che navigano nell’oro?

LEGGI ANCHE -> Quanto vale Chiara Ferragni? I ricavi di brand, società e i progetti futuri

Chi sono le donne più ricche del mondo?

LEGGI ANCHE -> Eredità, quanto spetta al coniuge e ai figli in caso di morte

La più famosa fra le nuove miliardarie è Kim Kardashian. Dopo essersi fatta conoscere nel reality “Al passo con i Kardashian”, l’influencer è diventata imprenditrice: le vendite dei suoi marchi di bellezza e di abbigliamento hanno superato il miliardo di dollari, facendola entrare nella lista di Forbes. La più giovane “riccona” invece è la 31enne Whitney Wolfe Herd, cofondatrice di Bumble, l’app di appuntamenti che consentire alle donne di fare il primo passo, che le ha fatto guadagnare 1,3 miliardi di dollari.

Ma la più ricca in assoluto è francese: l’ereditiera di L’Oreal, Françoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio calcolato in 73,6 miliardi di dollari. Poi c’è Alice Walton, la figlia del fondatore della catena di supermercati statunitensi Walmart. Si consola del secondo posto con i suoi 61,8 miliardi di dollari, 7,4 in più rispetto al 2020, grazie alle crescenti vendite online.

Chiude il podio MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che dopo il divorzio vanta un patrimonio di 53 miliardi di dollari. Una fortuna che però la Scott devolve in beneficienza: lo scorso anno ha donato 5,8 miliardi di dollari a 500 organizzazioni senza scopo di lucro.

Nella classifica delle più ricche anche le miliardarie italiane

Anche nel Belpaese le signore della finanza non se la passano affatto male. La donna più ricca d’Italia è Massimiliana Landini con un patrimonio di 9,1 miliardi di dollari. Nel 2014 ha ereditato il gigante della farmaceutica Menarini, che gestisce con i tre figli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ma made in Italy è sinonimo di moda, ed ecco in seconda posizione c’è Miuccia Prada, stilista e direttrice creativa dell’omonimo marchio del lusso, con un asset di 4,6 miliardi. Terzo posto per Alessandra Garavoglia, che gestisce il gruppo Campari, società leader del mercato delle bevande alcoliche. La sua dichiarazione dei redditi segna 3,5 miliardi.

Nella classifica delle miliardarie quest’anno entrano anche Giuliana e Marina Caprotti, eredi di Esselunga, ed Emma Marcegaglia, co-proprietaria dell’omonima azienda del settore siderurgico, con 1,7 miliardi ciascuna.