Fedez sulla vicenda di Malika non si contiene: “Per me è contronautra”

Fedez attraverso i social dice la sua sulla vicenda della giovane Malika Chalhy e, come al solito, non prova neppure a contenersi

La triste storia di Malika Chalhy ha scosso tutta il paese civile e fra questi c’è indubbiamente anche il rapper milanese Fedez. Sollecitato dai suoi tantissimi fan che lo seguono attraverso i social il cantante ha deciso di usare le sue stories di Instagram per esprimere il suo pensiero sulla vicenda. Per l’occasione, oltre a voler dare tutta il suo sostegno alla giovane fiorentina, ha deciso di tirare in ballo “i vari Pillon e le associazioni cattolico-estremiste“. Senza troppi giri di parole Fedez ha voluto definire contronatura il ripudio di una madre per la propria figlia dopo essere venuta a conoscenza del suo orientamento sessuale. Secondo il rapper infatti questo è chiaramente il risultato di un clima d’odio alimentato da pregiudizi ed ignoranza che è oltretutto fomentato “dai rappresentanti dello Stato“. Il richiamo è certamente legato all’ostruzionismo che si sta mettendo in atto in questi giorni contro la calendarizzazione della legge Zan in Senato.

La triste vicenda di Malika su cui è intervenuto Fedez

La storia della 22enne Malika Chalhy di Castelfiorentino in provincia di Firenze è salita agli onori delle cronache dopo la denuncia che la giovane si è vista costretta a presentare contro la propria famiglia. La ragazza è infatti stata vittima di ingiurie e addirittura di minacce di morte dopo aver rivelato ai suoi cari il proprio orientamento sessuale. Secondo la madre infatti “è meglio una figlia morta che lesbica” e questo ha portato ad un vero e proprio accanimento nei confronti della 22enne. Per “confessare” Malika aveva scelto di scrivere una lettera alla sua famiglia nella quale ha voluto raccontare anche del suo essere innamorata di un’altra donna. Un vero e proprio abominio da parte dei genitori e del fratello che come primo gesto hanno provveduto a cacciarla via di casa.

Da quel momento la vita della ragazza è diventato un vero e proprio inferno fatto anche di minacce di morte. La paura per sé stessa e per chi le sta accanto è cresciuto tanto da spingerla a rivolgersi ai carabinieri per essere protetta.