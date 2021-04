Giorgia, il bacio con le pieghe: “Arriva il momento che manco i filtri…” FOTO

La cantante Giorgia ha postato su Instagram uno scatto in cui si mostra dolcissima. Il primo piano al naturale conquista i fan.

Radiosa, romantica e poetica. La cantante Giorgia ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si è mostrata dolcissima. Un primo piano in cui si mostra intenta a mandare un bacio ai fan.

“Bacio con pieghe dell’anima, Arriva un momento in cui manco i filtri”, le parole condivise in accompagnamento alla foto.

Giorgia si mostra infatti nel post acqua e sapone. Il suo volto non è truccato e la cantante non ha utilizzato filtri per modificare la foto. I suoi 726 mila follower apprezzano lo scatto e la sua naturalezza. Sul suo profilo Instagram Giorgia condivide molti scatti di quotidianità al fianco della sua famiglia. Non mancano le foto ricordo dai suoi concerti.

Giorgia: voce unica nel panorama italiano

Classe 1971, Giorgia Todrani ha origine romane. Fin da piccola ha ereditato la passione per il canto dal padre anche lui musicista. Si tratta di Giulio Todrani fondatore del gruppo Io vorrei la pelle nera. L’infanzia trascorsa ascoltando jazz e blues la influenza nel profondo. Il suo esordio inizia come corista per Zucchero. Poi la svolta nel 1993 con la partecipazione al Festival di Sanremo dove ritornerà anche l’anno successivo. E’ nel 1995 che vince il Festival con il brano “Come Saprei“. Negli anni successivi continua a scalare le classifiche con singoli intramontabili. Innumerevoli le sue collaborazioni con altri artisti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Giorgia era legata al collega Alex Baroni. Il cantante si spense nel 2002 a seguito di un tragico incidente in moto. La compagna li dedicherà un disco per ricordarlo.

Dopo due anni di grande dolore, la cantante romana ha ritrovato la serenità al fianco del musicista e ballerino Emanuel Lo Iacono. Dal loro amore è nato il figlio Samuel.