Valentina Vignali, un fondoschiena da sirena: le batte tutte, pazzesca – FOTO

Valentina Vignali continua a pubblicare scatti dalla sensualità devastante: il costume mette in risalto il fondoschiena da sirena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La cestista più famosa del web continua a mietere vittime fra i fan di Instagram, che di fronte ai suoi scatti mozzafiato perdono le parole. Valentina Vignali, celebre star dei social, ha due grandi passioni nella vita, che porta avanti parallelamente con dedizione e impegno: la pallacanestro e la moda. Lo scorso autunno, l’influencer è anche divenuta testimonial italiana di Victoria’s Secret: una collaborazione che ha contribuito ad accrescere la sua popolarità. Nonostante lo sport, in quest’anno particolare, non sia stato fra le priorità della Vignali, la cestista continua ad allenarsi e a tenersi in forma, non mancando di condividere i risultati dei suoi sforzi tramite Instagram: l’ultimo scatto ha conquistato il boom di likes.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo “la boscaiola” e Freddy Mercury, ma i fan guardano altro: ATOMICA – FOTO

Valentina Vignali, SCATTO in costume e fondoschiena da sirena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi splende su Playa Esperanza: “Favorita alla vittoria” – FOTO

“Oggi che sono in pigiama e diluvia ripropongo foto estate 2020 per aumentate la presammale“, scrive Valentina Vignali nella didascalia della foto condivisa pochi minuti fa su Instagram. La cestista, che negli ultimi mesi ha sviluppato un fisico da urlo, combinando dieta e allenamento, sfoggia delle curve che farebbero impazzire chiunque. Il costume, che non lascia nulla all’immaginazione, valorizza il fondoschiena da sirena e la silhouette impeccabile. “Stupenda“, “E che ti devo dire…“: questi i commenti dei fan, che si sono precipitati a cliccare “like”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La Vignali, come si evince dal post, sta già programmando le vacanze per la prossima estate. Tra i viaggi che desidera intraprendere, anche un’avventura “coast to coast” in America, da Boston a San Francisco, rigorosamente in auto.