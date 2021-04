Anna Tatangelo “la boscaiola” e Freddy Mercury, ma i fan guardano altro: ATOMICA – FOTO

Anna Tatangelo: il suo sugo alla boscaiola fa venire l’acquolina in bocca ai fan, che vengono però distratti da ben altro. Bellezza formidabile

La cantante non smette di tenere aggiornati i fan in merito alle vicissitudini che le accadono giorno dopo giorno. Lo scorso mercoledì, Anna Tatangelo era fra i volti protagonisti di “Name That Tune – Indovina La Canzone“, il programma di Enrico Papi in onda su Tv8. Al fianco di Sabrina Salerno, Antonella Elia e Orietta Berti, l’artista di Sora componeva la squadra femminile: Anna, come i fan si aspettavano, è riuscita a distinguersi dalle colleghe per bravura e sensualità.

Durante questo weekend, l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è ritagliata dei momenti per sé: dopo aver recuperato le puntate di “LOL – Chi ride è fuori”, la bella cantante ha deciso di mettersi a lavoro per il menu della domenica. I fan, pur rimasti di stucco di fronte alla sua boscaiola, si sono concentrati anche su altro.

Anna Tatangelo mostra la sua “boscaiola”, ma i fan sono distratti da altro – FOTO

La domenica di Anna Tatangelo sembra partita con il piede giusto. La cantante di Sora, oltre ad essere un’artista completa e a tutto tondo, è anche una perfetta donna di casa, come si evince dalle foto che compaiono sul suo profilo. Quest’oggi, tramite le Instagram stories, Anna ha condiviso il risultato delle sue prove culinarie: delle tagliatelle alla boscaiola da far venire l’acquolina in bocca agli utenti.

Nello scatto successivo, la Tatangelo augura ai followers “Buona Domenica” con un boomerang sensazionale. La cantante ha voluto esibire un look da vera rocker, indossando una maglia bianca con il volto di Freddy Mercury, celebre frontman dei “Queen”. L’eyeliner marcato e i capelli raccolti accentuano ancora di più i tratti incantevoli del suo viso.

La cantante, seguita da un pubblico pari a ben 1,7 milioni di followers, è una vera star del web. Le sue foto, tra pose sensuali e scatti contrassegnati da una maggior semplicità, mandano Instagram in tilt.